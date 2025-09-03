शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन को क्यों लगाते हैं हल्दी? जानें इसके पीछे का कारण

Why bride and groom apply turmeric before marriage: हिंदू धर्म में शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है. आज के समय में हल्दी फंक्शन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. अधिकतर लोग दूल्हा-दुल्हन के चेहरे पर निखार लाने के लिए हल्दी लगाते हैं. आइए जानते हैं शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन को को हल्दी क्यों लगाते हैं.

खूबसूरती के साथ तनाव करती है कम

हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक के गुण पाए जाते हैं. हल्दी लगाने से स्किन साफ और ग्लोइंग होती है. शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन की स्किन पर हल्दी लगाने से उनकी स्किन पर निखार आता है. इसके अलावा हल्दी लगाने से तनाव कम होता है वहीं मन भी शांत रहता है. शादी के दौरान लड़का और लड़की के मन में काफी कुछ चलता है. ऐसे माहौल में हल्दी मन को शांत करने में मदद करती है.

शुद्धता का प्रतीक

हल्दी जैसे स्किन को शुद्ध करती है वैसे ही हल्दी शादीशुदा जीवन में मन, विचार और व्यवहार की शुद्धता के लिए जरूर माना जाता है. किसी भी शादी में शुद्धता, ईमानदारी और पारदर्शिता बहुत जरूरी है.

हंसी-खुशी का उत्सव

हल्दी समारो हंस-मजाक और खुशी का माहौल होता है. छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट जरूर करें. इसके लिए अपने रिश्ते में हास्य और उत्साह बनाएं रखें. साथ ही समय के साथ खुशी के पल शेयर करें.

परंपराओं का सम्मान

हल्दी समारोह परंपराओं का हिस्सा है जो हमें अपनी जड़ों को जोड़ता है. शादीशुदा लाइफ में एक दूसरे की परंपरा और मूल्यों का सम्मान बेहद जरूरी है. ताकि शादी के बाद जीवनसाथी के परिवार और उनकी परंपराओं को समझें और उनका आदर करें.

