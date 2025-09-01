इलियाना डिक्रूज ने खुद बच्चे पालने का क्यों लिया फैसला? जब आया की ले सकती थीं मदद

Ileana D'Cruz Parenting Tips: अमेरिका शिफ्ट होने के बाद से कम इलियाना डिक्रूज लो प्रोफाइल मेंटन कर रही हैं, क्योंकि फिलहाल वो बच्चों की परवरिश को खुद करने को प्रायोरिटी देती हैं. अभिनेत्री माइकल डोलन से विवाहित हैं और अपने दो बेटों के साथ ह्यूस्टन, टेक्सास (Houston, Texas) में रहती हैं. उनके बेटे, कोआ फीनिक्स डोलन (Koa Phoenix Dolan) का जन्म 1 अगस्त, 2023 को हुआ और उनके दूसरे बेटे, कीनू राफे डोलन (Keanu Rafe Dolan) का जन्म 19 जून, 2025 को हुआ.

खुद बच्चे पालने का फैसला

30 अगस्त को इलियाना डिक्रूज ने एक्ट्रेस नेहा धूपिया से बात की, और कहा कि वो अपनी मदरहुड जर्नी का कितना लुत्फ उठा रही हैं. इलियाना ने बताया कि वो नैनी (आया) नहीं रखना चाहती थीं और थकी होने पर भी अपने बच्चों की देखभाल खुद करना पसंद करती थीं. उन्होंने कहा कि वो एक एक्टिव पैरेंट होने में यकीन रखती हैं और अपने बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी से दूर नहीं रहना चाहतीं. उन्होंने बताया कि क्यों वो और उनके पति अपनी बिजी लाइफ के बावजूद बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारियां खुद ही संभालते हैं.

इलियाना ने पैरेंटिंग हेल्प क्यों नहीं ली?

हसबैंड माइकल डोलन के साथ अपने दो बच्चों की परवरिश के एक्सपीरिएंस के बारे में पूछे जाने पर, एक्ट्रेस ने बताया कि दोनों ही एक्टिव पैरेंट्स हैं. उन्होंने कहा, "हमारे पास मदद नहीं है और बॉम्बे (मुंबई) में होने की अच्छी बात ये है कि आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है. और आपके पास बहुत सी चीजें एवेलेबल होती हैं, जैसे, आप जानते हैं, मेरे दोस्त वहां हैं और ये एक तरह से घर जैसा है, ह्यूस्टन से कहीं ज्यादा. लेकिन मुझे लगता है कि यहां (अमेरिका में) होने की सबसे अच्छी बात ये है कि यहां सब कुछ प्राइवेसी में है. अपने छोटे से दायरे में रहना बहुत अच्छा था."

पति का मिला भरपूर साथ

उन्होंने आगे कहा, "मैं सचमुच चाहती हूं कि हर मां का एक ऐसा पार्टनर हो जो माइक (माइकल डोलन) जितना मददगार हो, क्योंकि वो पहले दिन से ही हर सिचुएशन में मेरे साथ रहा है. और उसने मुझे बिठाया और कहा, 'अगर तुम्हें मदद की जरूरत है, तो हम इसका हल निकाल लेंगे. हम मदद लेंगे. हम थेरेपी लेंगे. अगर तुम्हें किसी नैनी की जरूरत है, तो हम एक आया रख सकते हैं.' मैंने कहा, 'नहीं, हमें नैनी नहीं चाहिए. मुझे भी नहीं चाहिए.' इसलिए, मुझे लगता है कि ये दिलचस्प रहा है."

बच्चे खुद पालने के फायदे

आखिरकार, बिना मदद और नैनी के बच्चों की परवरिश अच्छी है या बुरी, ये खुद के हालात, वैल्यूज और प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है. लेकिन इलियाना के मुताबिक, सबसे जरूरी बात एक ऐसा बैलेंस बनाना है जो परिवार के लिए कारगर हो और माता-पिता और बच्चों, दोनों की वेल बीइंग में मददगार हो. उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि वो बिना किसी नैनी की मदद के अपने बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा शामिल हो सकती हैं, फैसले ले सकती हैं और उन्हें वैल्यूज सिखा सकती हैं.

जिम्मेदार मां बनने की ख्वाहिश

इलियाना डिक्रूज ने कहा, "मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं एक जिम्मेदार मां बनना चाहती थी और हां, हमारे पास शायद यहां (अमेरिका में) एक नैनी रखने का भी ऑप्शन है, आप जानते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी. और मुझे लगता है कि ये उस जगह से आता है जहां मैं बस, मुझे सब कुछ छोड़ देने से बहुत डर लगता है. ये मेरे बच्चों पर नजर रखने और उनकी देखभाल करने का कंट्रोल है. और मैं एक खास तरीके से काम करवाना चाहती हूं. और मुझे लगता है कि लोग इसे समझ नहीं पाएंगे. इसलिए मुझे लगता है कि मैं इससे निपट लेती हूं. लेकिन हां, जैसा कि मैं कहती रहती हूं, मेरे पास ये सब एक साथ नहीं है."