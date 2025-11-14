Advertisement
trendingNow13001057
Hindi Newsलाइफस्टाइल

फैशन नहीं, जरूरत है Digital Detox, ब्रेन को नहीं चाहिए इतना स्क्रीन टाइम

मौजूदा वक्त में हम हद से ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप और टेलीविजन पर वक्त बिता रहे है, जिससे हमारे दिमाग का चैन-ओ-सुकून छिन रहा है, लेकिन अब हमें हर हाल में बदलना होगा. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 14, 2025, 04:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फैशन नहीं, जरूरत है Digital Detox, ब्रेन को नहीं चाहिए इतना स्क्रीन टाइम

Digital Detox: दिन की शुरुआत मोबाइल की स्क्रीन से और सोने से पहले भी उसके साथ घंटों बिताना मॉडर्न लाइफ का अहम हिस्सा बन गया है. औसतन एक व्यक्ति रोजाना 6 से 7 घंटे स्क्रीन पर बिताता है, और यही आंकड़ा धीरे-धीरे मेंटल हेल्थ के लिए नया चैलेंज बनता जा रहा है. हार्वड मेडिकल स्कूल की 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि हद से ज्यादा स्क्रीन टाइम ब्रेन के 'रिवॉर्ड सर्किट' को बदल देता है. ये वही हिस्सा है जो खुशी, इंस्पिरेशन और आपके कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है.

डोपामिन के काम को समझें
डोपामिन, जिसे 'फील-गुड' हार्मोन कहा जाता है, हर लाइक, नोटिफिकेशन और वीडियो स्क्रॉल पर बढ़ता है. लेकिन लगातार देखने से दिमाग इसकी आदत डाल लेता है, और फिर जब फोन दूर रखा जाता है तो बेचैनी, थकान या मूड स्विंग महसूस होते हैं. डब्ल्यूएचओ की हालिया 'डिजिटल वेलबिइंग 2025' रिपोर्ट में इसे 'डोपामिन ओवरलोड' कहा गया है यानी खुशी के लिए ब्रेन को बार-बार बाहरी स्टिम्युलस की जरूरत.

बहुत जरूरी काम
यही कारण है कि डिजिटल डिटॉक्स अब सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि जरूरत बन गया है. रिसर्च बताती है कि लगातार 3 दिन का 'स्क्रीन ब्रेक' नींद के पैटर्न को 40 फीसदी तक सुधार सकता है और तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को औसतन 25 फीसदी घटा देता है. यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने इसे 'ब्रेन रीसेट' की स्थिति कहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

संडे को 'नो स्क्रीन'
कई देशों में अब 'स्क्रीन फ्री संडे' जैसी मुहिमें चल रही हैं. जापान के स्कूलों में “साइलेंट आवर” शुरू हुआ है, जहां छात्र दिन में एक घंटा बिना किसी डिवाइस के बिताते हैं. भारत में भी आईटी कंपनियां 'डिजीटल रीसेट वीक' का ट्रायल कर रही हैं ताकि कर्मचारियों की उत्पादकता और नींद में सुधार हो.

आपको बदलना होगा
डिजिटल डिटॉक्स का मकसद तकनीक से भागना नहीं, बल्कि उसके साथ एक सेहतमंद रिश्ता बनाना है. एक्सपर्च कहते हैं कि शुरुआत छोटी होनी चाहिए. सुबह उठते ही 30 मिनट तक फोन न देखें, रात को सोने से एक घंटे पहले स्क्रीन बंद करें, और हर 2 घंटे में 10 मिनट 'ऑफलाइन टाइम' लें. क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग 24 घंटे ऑनलाइन रहने के लिए नहीं बना. जब हम लगातार स्क्रॉल करते हैं, तो वो हमें खुश नहीं बल्कि खाली करता है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Digital Detox

Trending news

हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
Hyderabad
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
P Chidambaram
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Shreya Ghoshal
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
Delhi blast
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
DNA
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Delhi blast
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
Pune
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
कश्मीर में टेरर के खिलाफ एक और क्रैकडाउन, सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार
Kashmir
कश्मीर में टेरर के खिलाफ एक और क्रैकडाउन, सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार
‘हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...’ दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन
Delhi blast
‘हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...’ दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन