फैशन नहीं, जरूरत है Digital Detox, ब्रेन को नहीं चाहिए इतना स्क्रीन टाइम

मौजूदा वक्त में हम हद से ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप और टेलीविजन पर वक्त बिता रहे है, जिससे हमारे दिमाग का चैन-ओ-सुकून छिन रहा है, लेकिन अब हमें हर हाल में बदलना होगा.
Trending Photos
Digital Detox: दिन की शुरुआत मोबाइल की स्क्रीन से और सोने से पहले भी उसके साथ घंटों बिताना मॉडर्न लाइफ का अहम हिस्सा बन गया है. औसतन एक व्यक्ति रोजाना 6 से 7 घंटे स्क्रीन पर बिताता है, और यही आंकड़ा धीरे-धीरे मेंटल हेल्थ के लिए नया चैलेंज बनता जा रहा है. हार्वड मेडिकल स्कूल की 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि हद से ज्यादा स्क्रीन टाइम ब्रेन के 'रिवॉर्ड सर्किट' को बदल देता है. ये वही हिस्सा है जो खुशी, इंस्पिरेशन और आपके कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है.
डोपामिन के काम को समझें
डोपामिन, जिसे 'फील-गुड' हार्मोन कहा जाता है, हर लाइक, नोटिफिकेशन और वीडियो स्क्रॉल पर बढ़ता है. लेकिन लगातार देखने से दिमाग इसकी आदत डाल लेता है, और फिर जब फोन दूर रखा जाता है तो बेचैनी, थकान या मूड स्विंग महसूस होते हैं. डब्ल्यूएचओ की हालिया 'डिजिटल वेलबिइंग 2025' रिपोर्ट में इसे 'डोपामिन ओवरलोड' कहा गया है यानी खुशी के लिए ब्रेन को बार-बार बाहरी स्टिम्युलस की जरूरत.
बहुत जरूरी काम
यही कारण है कि डिजिटल डिटॉक्स अब सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि जरूरत बन गया है. रिसर्च बताती है कि लगातार 3 दिन का 'स्क्रीन ब्रेक' नींद के पैटर्न को 40 फीसदी तक सुधार सकता है और तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को औसतन 25 फीसदी घटा देता है. यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने इसे 'ब्रेन रीसेट' की स्थिति कहा है.
संडे को 'नो स्क्रीन'
कई देशों में अब 'स्क्रीन फ्री संडे' जैसी मुहिमें चल रही हैं. जापान के स्कूलों में “साइलेंट आवर” शुरू हुआ है, जहां छात्र दिन में एक घंटा बिना किसी डिवाइस के बिताते हैं. भारत में भी आईटी कंपनियां 'डिजीटल रीसेट वीक' का ट्रायल कर रही हैं ताकि कर्मचारियों की उत्पादकता और नींद में सुधार हो.
आपको बदलना होगा
डिजिटल डिटॉक्स का मकसद तकनीक से भागना नहीं, बल्कि उसके साथ एक सेहतमंद रिश्ता बनाना है. एक्सपर्च कहते हैं कि शुरुआत छोटी होनी चाहिए. सुबह उठते ही 30 मिनट तक फोन न देखें, रात को सोने से एक घंटे पहले स्क्रीन बंद करें, और हर 2 घंटे में 10 मिनट 'ऑफलाइन टाइम' लें. क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग 24 घंटे ऑनलाइन रहने के लिए नहीं बना. जब हम लगातार स्क्रॉल करते हैं, तो वो हमें खुश नहीं बल्कि खाली करता है.
(इनपुट-आईएएनएस)
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.