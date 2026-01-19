क्यों होते हैं बिस्किट में छोटे छेद? ये केवल डिजाइन नहीं, इसके पीछे छिपा है कमाल का साइंस

Advertisement
Biscuit Holes Reasons: बिस्किट सभी को पसंद होता है, लोग बड़े चाव से इसे खाते भी हैं. लेकिन शायद ही आपको बिस्किट के छोटे-छोटे छेद का कारण पता होगा. ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि इसके छेद डिजाइन के लिए बने होते हैं, लेकिन इस खबर में हम आपको इसका कारण बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 05:48 PM IST
Biscuit Holes: बचपन से आपने चाय या दूध के साथ बिस्किट जरूर खाया होगा. बिस्किट हर किसी को खाना पसंद होता है. लेकिन कभी आपने ये गौर किया है कि लगभग हर क्रीम या नमकीन बिस्किट की सतह पर छोटे-छोटे छेद होते हैं? ज्यादातर लोगों ये केवल डिजाइन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है. बेकिंग दुनिया में इन छेदों का एक अपनी ही साइंटिफिक महत्व है. तकनीकी भाषा में इन छेदों को 'डॉकर्स' (Dockers) कहा जाता है. इस खबर में हम आपको बिस्किट के इन छेदों के पीछे की असलियत बताएंगे...

 

बिस्किट को फूलने या फटने से बचाना
बिस्किट को सही शेप देने के लिए उसमें छेद करना जरूरी हो जाता है. जब हम बिस्कुट को ओवन में बहुत ज्यादा तापमान पर पकाते हैं, तो उसके अंदर की नमी भाप में बदल जाती है. ऐसे में अगर बिस्किट में छेद नहीं होंगे, तो यह भाप बाहर नहीं निकल पाएगी और बिस्किट बीच में से फूल जाएगा या गुब्बारे की तरह फट जाएगा. ऐसे में ये छेद भाप को बाहर निकलने का रास्ता देते हैं, जिससे बिस्किट का शेप नहीं बिगड़े. 

बिस्किट को क्रंची बनाने के लिए जरूरी
बिस्किट की सबसे बड़ी खूबी उसका कुरकुरापन यानी 'क्रंच' होता है. ऐसे में ये छेद बिस्किट को कुरकुरा बनाने में मदद करते हैं. ये छेद गर्मी को बिस्किट के अंदरूनी हिस्सों तक समान रूप से पहुंचाने में मदद करते हैं. जब गर्मी अंदर तक जाती है, तो बिस्किट अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरह पकता है. अगर ये छेद न हों, तो बिस्किट ऊपर से तो लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे या नर्म ही रहेंगे. 

 

बिस्किट को एक समान बनाए रखना
शेप को सही बनाए रखना बिस्किट को एक समान और चपटा रखने के लिए भी ये छेद बेहद जरूरी होते हैं. दरअसल बेकिंग के दौरान आटा फैलता है. ऐसे में छेद की मदद से बिस्किट की सतह पर हवा के बुलबुले नहीं बनते, जिससे बिस्किट टूटता नहीं है और उसका शेप एकदम सही बना रहता है. सभी बिस्किट का एक जैसा शेप होने से बिस्किट की पैकिंग में भी आसानी होती है.

 

