आखिर छींकते समय आंखें क्यों बंद हो जाती है? जवाब कर देगा हैरान!

Why Eyes Closes At Sneezing: मानव शरीर के जुड़ी कई सारी ऐसे बातें होती हैं, जिनको लोग बेहद ही कम जान पाते हैं, क्या कभी आपने सोचा है आखिर छींकते समय आंखें क्यों बंद हो जाती है? अधिकतर लोग नहीं बता पाएंगे इसका जवाब, आइए आपको बताते हैं.
Why Eyes Closes At Sneezing: छींक सभी को आती है और ये शरीर के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होती है. नाक में कोई बैक्टीरिया या गंदगी के कारण छींक आती है और फिर लोगों को काफी ज्यादा आराम भी होता है. इसको करने से बैक्टीरिया, वायरस, और धूल के कण बाहर निकाल आते हैं. अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल तो पक्का आता होगा आखिर छींकते समय आंखें क्यों बंद हो जाती है? कई लोगों को इसका जवाब तक नहीं पता होगा, अगर आप भी इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है.
छींकते समय आंखें क्यों बंद हो जाती है?
1. अगर आपके मन में भी सवाल आया है कि आखिर छींकते समय आंखें क्यों बंद हो जाती है? तो आपको बता दें इसके पीछें भी बड़े रहस्य छिपे हुए हैं. ऐसा कहा जाता है हमारे छींकने की गति लगभग 160 किमी प्रति घंटा होती है.
2. जब हम छींकते हैं, तो हमारी मांसपेशियां काफी ज्यादा टाइट हो जाती है, जिस वजह से हमारी पलके अपने आप बंद हो जाती है. दिमाग आंखों को बंद करने का सिग्नल देता है.
3. छींकते समय आंखें इसलिए भी बंद हो जाती है, जिससे मुंह और नाक से निकलने वाले बैक्टीरिया आंखों में नहीं जा सकें और वो सेफ रहे.
क्यों आती है छींक?
कुछ लोग इसका भी जवाब नहीं जानते होंगे आखिर छींक क्यों आती है. आपको इसके बारे में बताते हैं हमारे नाक में एक म्यूकस नाम की झिल्ली होती हैं, जो काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है और बैक्टीरिया, वायरस, और धूल के कण जैसे ही अंदर जाते हैं, तो गुदगुदी लगना शुरू हो जाती है. आशा है कि अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा, कि ये सब क्यों और कैसे होता है.
