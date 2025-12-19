सर्दियों में क्यों सूज जाती हैं हाथ और पैरों की उंगलियां? जानें इसके पीछे की वजह और सूजन दूर के लिए आसान उपाय

Fingers and Toes Swelling: सर्दियों की शुरुआत से ही स्किन और बालों से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं. ज्यादा सर्दी पड़ने से हाथ और पैरों की उंगलियां सूजने लगती हैं, जिसमें दर्द के साथ-साथ खुजली भी होने लगती है. ऐसे में जुराब पहनना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन सर्दियों में हाथ और पैरों की उंगलियां क्यों सूजने लगती हैं? हम आपको इसके कारण और उपाय दोनों बताएंगे, जिससे आप जल्दी ही परेशानी से पीछा छुड़ा सकते हैं.

हाथ और पैरों की उंगलियां के सूजने का कारण

सर्दियों में हाथ और पैरों की उंगलियों के सूजने के कई कारण होते हैं, जिनसे ब्लड सर्कुलेशन कम होना, पैरों और हाथों की उंगलियों के आस-पास तरल जमा होना, शरीर में पानी की कमी होना, फिजिकल एक्टिविटी कम होना, शरीर में सोडियम की मात्रा का बढ़ जाना, ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना और ब्लड वेसल्स में सूजन आना शामिल है. छोटी सी दिखने वाली ये परेशानी चलने-फिरने में भी दिक्कत देने लगती है.

Add Zee News as a Preferred Source

हाथ और पैरों की उंगलियां क्यों सूजने लगती हैं?

आयुर्वेद में सर्दियों में हाथ और पैरों की उंगलियों में होने वाली सूजन को कम करने के उपाय बताए गए हैं.

फिटकरी- फिटकरी में सूजन को कम करने के लिए गुण होते हैं. ऐसे में गर्म पानी में फिटकरी मिलाकर प्रभावित हिस्से को कुछ समय तक डुबोकर रखें और बाद में गर्म सरसों के तेल में नमक मिलाकर लगाएं. यह सूजन को कम करने के अलावा, खुजली में भी राहत देता है.

नमक का सेवन- सर्दियों में नमक का सेवन कम करें और पानी ज्यादा पीएं. बॉडी में पानी की कमी और सोडियम की ज्यादा मात्रा सूजन का कारण बनती है. इसलिए नमकीन की जगह तिल और गुड़ का सेवन करें.

सरसों का तेल- अगर सूजन बहुत ज्यादा है तो सरसों के तेल में हल्दी और शहद मिलाकर लेप तैयार करें और प्रभावित हिस्से पर लगाएं. इससे धीरे-धीरे सूजन कम हो जाएगी और दर्द में भी आराम मिलेगा.

पैरों को ढककर रखें- सर्दियों में पैरों को ढककर रखें और बाहर से घर के अंदर आने पर अपने हाथों और पैरों को धीरे-धीरे गर्म होने दें. अचानक तापमान परिवर्तन रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर सकता है और सूजन में बढ़ोत्तरी होती है.

शरीर का तापमान कंट्रोल रखें- घर के अंदर हों या बाहर, शरीर के तापमान को प्रभावी ढंग से कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त कपड़े पहनें. इससे सूजन को रोकने में मदद मिल मिलेगी.

--आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.