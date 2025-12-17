किडनी स्टोन के मरीज के लिए सर्दियां क्यों होती है दर्दनाक? डॉ से जानें कारण और बचाव के उपाय

Advertisement
सर्दियों का मौसम शुरू होते ही किडनी स्टोन के मरीजों की समस्या बढ़ जाती है. मरीजों की शिकायत होती है कि ठंड के मौसम में अचानक पेट के निचले हिस्से में तेज उठता है. आइए जानते हैं सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है दर्द. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 17, 2025, 06:29 PM IST
सर्दियों का मौसम शुरू होते ही किडनी मरीजों की समस्या बढ़ जाती है. कई मरीज की शिकायत रहती है कि ठंड के मौसम में पेट के निचले हिस्से में अचानक तेज दर्द उठता है.एशियन हॉस्पिटल के किडनी रोग विशेषज्ञ डॉ राजीव कुमार सेठिया से जानते हैं सर्दियों के मौसम में किडनी मरीज में दर्द की समस्या क्यों बढ़ जाती है. 

सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है किडनी स्टोन का दर्द 
सर्दियों में प्यास कम लगती है जिस वजह से लोग कम पानी पीते हैं. जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है. ऐसे में पैशाब में मौजूद मिनरल्स, कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड चिपक कर क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं जिस वजह से पहले से मौजूद छोटे स्टोन का साइज बढ़ जाता है जिस वजह से दर्द की समस्या बढ़ जाती है. नेफ्रोलॉजिस्ट के अनुसार सर्दियों में कम पानी पीना किडनी दर्द का मुख्य कारण होता है. पसीना कम आने की वजह से लोगों के शरीर को पानी की जरूरत नहीं होती है.इसके अलावा सर्दियों में फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है जिस वजह से लंबे समय तक बैठे रहना या कम चलने से भी स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है. 

कम पानी पीना कैसे बढ़ाता है रिस्क 
डॉक्टर के अनुसार पानी किडनी के लिए एक नेचुरल फ्लशिंग सिस्टम है. जब आप ठीक-ठाक पानी पीते हैं तो पेशाब शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं. वहीं काम पानी पीने से ये टॉक्सिन्स शरीर में जमा होने लगते हैं. 

कितना पानी पीना चाहिए 
डॉक्टर के अनुसार रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए. 2 से 3 लीटर पानी पीने से किडनी स्टोन बनने की संभावना कम हो जाती है. जिन लोगों के पहले से स्टोन की समस्या हो चुकी हैं उन्हें सर्दियों में पानी का सेवन करना चाहिए. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

