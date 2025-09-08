हर रोज भूख से खुलती है नींद? जानें सुबह-सुबह क्यों लग जाती है तेज भूख

Morning Hunger Reason: क्या आपको सुबह उठते साथ तेज भूख लग जाती है? हर रोज भूख से नींद खुलती है और सुबह के वक्त ऐसा महसूस होता है कि रात में कुछ खाया ही नहीं है? ऐसे तो सुबह-सुबह भूख लगना सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा आपको रोज महसूस हो रहा है, तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. ऐसा आपकी कुछ खराब लाइफस्टाइल और डाइट के कारण हो सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते साथ तेज भूख क्यों लगता है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है.

रात को पूरा खाना न खाना

अगर आपने रात को बहुत जल्दी खाना खाया है या खाना स्किप कर दिया, तो आपका शरीर रातभर में एनर्जी खत्म कर चुका होता है. ऐसे में सुबह उठते ही आपको तेज भूख लग सकता है. खासकर अगर आपने डिनर में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा कम रखी है, तो पेट जल्दी खाली हो सकता है, जिससे जल्दी भूख लग सकती है. ऐसे में रात को हल्का लेकिन पोषण से भरपूर खाना खाना चाहिए. रात के खाने में प्रोटीन, फाइबर और थोड़ा हेल्दी फैटा भी शामिल करना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

रात में मीठा या प्रोसेस्ड फूड

अगर आप रात के खाने में मीठा, सफेद ब्रेड, पास्ता या प्रोसेस्ड चीजें ज्यादा खाते हैं, तो इससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ जाता है और अचानक गिर जाता है. ऐसे में सुबह आपका ब्लड शुगर कम हो सकता है, जिससे भूख सुबह तेज भूख लगने लगती है. इसलिए रोत को मीठा खाने से बचना चाहिए और रिफाइंड चीजों से परहेज करना चाहिए.

कम या खराब नींद

कम नींद लेने से या खराब नींद की वजह से भी शरीर में भूख बढ़ाने वाला हार्मोन बढ़ जाता है. इससे रात में भरपेट खाने के बाद भी सुबह भूख ज्यादा लगने लगती है. इसलिए रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी बेहद जरूरी है. साथ ही सोने से पहले स्क्रीन टाइम को भी कम करना चाहिए.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.