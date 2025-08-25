DNA: रोने के बाद ठंडे पानी से मुंह क्यों धोया जाता है? जानें फेस वॉश के पीछे का साइंस
DNA: रोने के बाद ठंडे पानी से मुंह क्यों धोया जाता है? जानें फेस वॉश के पीछे का साइंस


कई बार जो इलाज दवाइयां नहीं करती हैं, वो इलाज छोटी-छोटी आदतें कर जाती हैं. आज हम आपको ऐसे ही एक मामूली सी लगने वाली आदत के फायदों के बारे में यहां बता रहे हैं. इसे आप मुंह धोने का विज्ञान भी कह सकते हैं.

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 11:26 PM IST
DNA: रोने के बाद ठंडे पानी से मुंह क्यों धोया जाता है? जानें फेस वॉश के पीछे का साइंस

दिल में जब कोई दर्द होता है, तो आंखों से आंसू बहते हैं..इंसान रो लेता है. यह बात तो हर किसी को पता होता है. लेकिन आज आप ये भी जान लीजिए कि रोने के बाद मुंह धो लेना कितना अच्छा होता है. रोने के बाद ठंडे-ठंडे पानी से मुंह धोने का मेंटल हेल्थ से सीधा कनेक्शन है.

आप ये सोचते रहे होंगे कि रोने के बाद लोग ठंडे पानी से मुंह इसलिए धोते हैं क्योंकि वे ऐसा करके आंखों की सूजन को कम कर रहे होते हैं, या फिर चेहरे की सफाई कर रहे होते हैं. आप ये गलत सोच रहे हैं. रोने के बाद चेहरा धोना मेंटल हेल्थ को हेल्दी बनाए रखने का एक ईजी और नेचुरल फार्मूला है.

इसे भी पढ़ें- किडनी मरीजों के लिए खुशखबरी! 34 हफ्तों तक जिंदा रही लैब में बनी किडनी, रिसर्चर्स ने खोजा ट्रांसप्लांट का विकल्प

स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कंट्रोल होता है

दरअसल इंसान जब रोता है तो उसका शरीर कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। यह थकान पैदा करके मन को भारी कर देता है. लेकिन जब चेहरे को ठंडे पानी से धोया जाता है तो इस टेंशन देने वाले हार्मोन का लेवल कम होता है. इससे बॉडी रिफ्रेश होती है और नर्वस सिस्टम शांत महसूस करता है. 

हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं

ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद बॉडी में अच्छा महसूस करवाने वाले हैप्पी हार्मोन रिलीज होने लगते है. इससे व्यक्ति को दर्द से उभरने में मदद मिलती है. रोने के बाद मुंह पर डाला गया ठंडा पानी मस्तिष्क में इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजता है. यह वो सिग्नल है जो न्यूरॉन्स के जरिए पूरे शरीर को संदेश भेजता है. जिसके बाद एंडोर्फिन जैसे फील गुड हार्मोन का फ्लो शुरू हो जाता है, जो मूड को बेहतर बना कर टेंशन रिलीज करने में मदद करता है.
 
स्ट्रेस फ्री रहने का आसान तरीका

ठंडे पानी से मुंह धोने पर बॉडी का टेंपरेचर नीचे चला जाता है. इससे दिमाग को हल्के झटके जैसा महसूस होता है. इसके बाद इंसान खुद को स्ट्रेस फ्री और रिफ्रेश कर पाता है. ऐसे में ठंडे पानी से मुंह धोने को स्ट्रेस फ्री रहने का एक आसान तरीका माना जा सकता है.  

इसे भी पढ़ें- बाबा रामदेव ने एक लाइन में बताया पेट अंदर करने का सिंपल तरीका, जोड़ों में दर्द की समस्या से भी मिलेगी राहत

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
 

 

 

