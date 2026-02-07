Advertisement
trendingNow13101723
Hindi Newsलाइफस्टाइलमौसम बदलते ही क्यों बिगड़ती है सेहत? यूनानी चिकित्सा के इन 5 मंत्रों में छिपा है फिटनेस का राज!

मौसम बदलते ही क्यों बिगड़ती है सेहत? यूनानी चिकित्सा के इन 5 मंत्रों में छिपा है फिटनेस का राज!

Unani Medicine Benefits: हवा और मौसम की तासीर हमारे शारीरिक संतुलन को सीधा असर डाती है, जिसे इग्नोर करना बीमारियों का कारण बन सकता है. ऐसे में हेल्दी रहने के लिए मौसम के मिजाज को समझना बेहद जरूरी है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 09:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मौसम बदलते ही क्यों बिगड़ती है सेहत? यूनानी चिकित्सा के इन 5 मंत्रों में छिपा है फिटनेस का राज!

Unani Medicine Benefits: यूनानी मेडिसिन में हवा को सिर्फ सांस लेने का जरिया नहीं, बल्कि हमारी शरीर के बैलेंस और सेहत से सीधा जोड़कर देखा जाता है. हर मौसम के अपने-अपने गुण होते हैं. कुछ गर्म, कुछ ठंडे, कुछ नम और कुछ ड्राई. मौसमों का ये गुण हमारी बॉडी पर अलग-अलग असर डालते हैं. ऐसे में अगर हम मौसम के हिसाब से अपनी आदतों, कपड़े पहनने के तरीकों, खान-पान और एक्सरसाइज नहीं बदलते हैं, तो हम बीमारियों के शिकार हो सकते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि यूनानी मेडिसिन मौसम के बदलने में कैसे काम करती है?

 

यूनानी मेडिसिन क्या सिखाता है?
असल में, यूनानी पद्धति हमें यही सिखाती है कि स्वास्थ्य सिर्फ दवाओं से नहीं बनता, बल्कि हमारी जीवनशैली और वातावरण के तालमेल से बनता है. अगर हम मौसम के बदलाव और हवा के गुणों के अनुसार अपने खान-पान, कपड़े और व्यायाम को एडजस्ट करें, तो रोगों से बचाव आसान हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

सर्दियों में यूनानी चिकित्सा कैसे काम करती है?
सर्दियों में हवा ठंडी और सूखी होती है. यूनानी विद्वानों के अनुसार, इस समय शरीर को ठंड और सूखापन जल्दी प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे में हमें ज्यादा गर्म कपड़े पहनने चाहिए, हल्का गर्म खाना खाना चाहिए और ठंडी हवा में ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए. इसके अलावा, हल्का व्यायाम करना चाहिए ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे और खून का बहाव सही रहे. इसी तरह गर्मियों में हवा गर्म और कभी-कभी नम होती है. इस मौसम में शरीर ज्यादा थकता है और पसीना जल्दी आता है. इसलिए हल्का और हवादार कपड़ा पहनें, खूब पानी पिएं और ज्यादा भारी खाना खाने से बचें.

 

कैसे करता है यूनानी चिकित्सा काम?
बस यही नहीं, यूनानी चिकित्सा में साफ और ताजी हवा का बहुत महत्व है. ज्यादातर बीमारियों का संबंध दूषित या बंद जगहों की हवा से होता है. इसलिए भीड़भाड़ वाले या खराब वेंटिलेशन वाले स्थानों में लंबे समय तक रहना नुकसानदेह हो सकता है. अगर आप अपने घर और काम की जगह को अच्छी तरह हवादार रखें, पौधे लगाएं और ताजी हवा लेने के लिए बाहर समय बिताएं, तो शरीर और दिमाग दोनों तरोताजा रहेंगे.

 

मौसम बदलने से क्या करना चाहिए?
मौसम के अनुसार, अपनी दिनचर्या बदलना भी बहुत जरूरी है. जैसे बरसात के मौसम में हवा नम रहती है, इसलिए शरीर में नमी ज्यादा बढ़ सकती है. ऐसे में भारी और तैलीय भोजन से बचें और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें. इसी तरह शरद ऋतु में हवा थोड़ी ठंडी और सूखी होती है, तो शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए ज्यादा पानी पिएं और सूखी चीजों से परहेज करें.
--आईएएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

unani medicine benefitsSeasonal Wellness

Trending news

भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
rss
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
mohan bhagwat news
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
Punjab
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
Jammu Kashmir
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
Pakistan
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
west bengal news in hindi
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
sonia gandhi
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा
India US Deal
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा
असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिया ‘नतुन बोर-असम’ का नारा तो क्यों भड़क गए हिमंता
Assam News in hindi
असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिया ‘नतुन बोर-असम’ का नारा तो क्यों भड़क गए हिमंता