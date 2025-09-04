बिना गर्मी या मेहनत के भी आता रहता है पसीना? बेहद खतरनाक है ये लक्षण; हो सकती है ये समस्या

Excessively Sweat Reason: बहुत ज्यादा पसीना आना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. यह किसी गंभीर समस्या कारण हो सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि शरीर से ज्यादा पसीना क्यों आता है.
Why do you Sweat Frequently: पसीना आना बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है. यह बॉडी का टेंपरेचर कंट्रोल करने का काम करता है. हालांकि कई बार बिना किसी भारी मेहनत या गर्मी के भी शरीर से पसीना आने लगता है. लेकिन कई बार लोग इसे इग्नोर कर देते हैं. लेकिन आपको बता दें, ये खतरे से खाली नहीं है. बार-बार पसीना आना शरीर में चल रहे हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि शरीर से ज्यादा पसीना क्यों आता है?
हार्मोनल चेंजेस
अगर आपको बिना गर्मी या फिजिकल एक्टिविटी के ज्यादा पसीना आता है, तो यह हॉर्मोनल चेंजेस के कारण हो सकता है. खासकर महिलाओं में पीरियड्स, प्रेग्नेंसी या मेनोपॉज के दौरान हुई हार्मोनल चेंजेस के कारण भी पसीना या हॉट फ्लैशेज आ सकता है. वहीं पुरुषों में थायरॉइड या टेस्टोस्टेरोन इंबैलेंस के कारण ज्यादा पसीना आने की समस्या हो सकती है. ऐसे में हॉर्मोन लेवल्स की जांच करवाएं और डॉक्टर की सलाह पर इलाज शुरू करें. वहीं योग या मेडिटेशन से भी हॉर्मोन को बैलेंस किया जा सकता है.
हाइपरहाइड्रोसिस
हाइपरहाइड्रोसिस, एक मेडिकल कंडीशन है, जिसमें व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा पसीना आना है. इसमें हाथ, पैर, बगल या पूरे शरीर से बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है. इसके कई कारण हो सकते हैं, कई बार यह जेनेटिक होता है, तो कई बार किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से कारण हो सकता है. ऐसे कंडीशन में, अगर ज्यादा पसीना आने से आपको परेशानी हो रही है, तो स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी चाहिए.
स्ट्रेस और एंग्जायटी
कई बार स्ट्रेस, घबराहट या एंग्यायटी के कारण भी ज्यादा पसीना आ सकता है. दरअसल इस दौरान बॉडी फाइट या फ्लाइड मोड पर चला जाता है, जिससे हार्ट रेट बढ़ता है और पसीना आने लगता है. ऐसे मामलों में किसी इंटरव्यू, एग्जाम या पब्लिक स्पीकिंग के दौरान आपको पसीना आने लगता है. इस दौरान डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या रेगुलर एक्सरसाइज से आप स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर सकते हैं, जिससे पसीना आना कंट्रोल हो जाएगा.
डाइट या दवाइयों
कुछ कंडीशन में तीखा खाना, कैफीन या ज्यादा शराब लेने से भी पसीना आने लगता है. वहीं ऐंटीबायोटिक, पेनकिलर्स या एंटीडिप्रेसेंट्स जैसी कुछ खास दवाइयां भी पसीना का कारण बन सकती हैं.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.