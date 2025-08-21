शादी में लाल जोड़ा ही क्यों पहनती है दुल्हन? जानिए इस रंग में ऐसा क्या है खास

Bride In Red: इंडियन वेडिंग में दुल्हन का लाल जोड़ा एक परंपरा और आस्था से जुड़ा अहम हिस्सा माना जाता है. सदियों से दुल्हन को लाल लहंगे, साड़ी या चुनरी में ही सजाया जाता है. हालांकि आजकल फैशन और मॉडर्न ट्रेंड्स की वजह से दुल्हनें पिंक, गोल्डन या पेस्टल शेड्स भी चुनने लगी हैं, लेकिन लाल रंग की अहमियत आज भी बरकरार है. आखिर इस रंग में ऐसा क्या है कि इसे शादी के लिए सबसे खास और शुभ माना जाता है? आइए जानते हैं.

1. लाल रंग की धार्मिक अहमियत

हिंदू संस्कृति में लाल रंग को शक्ति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है. यही कारण है कि देवी दुर्गा और लक्ष्मी को भी लाल परिधान में ही दर्शाया जाता है. शादी को एक नया जीवन और गृहस्थी की शुरुआत माना जाता है, इसलिए दुल्हन का लाल जोड़ा पहनना शुभ और मंगलकारी समझा जाता है.

2. शादीशुदा की निशानी

लाल रंग प्रेम, उत्साह और नई शुरुआत की निशानी है. ये रंग रिश्ते में उमंग और जीवन में खुशियों का मैसेज देता है. यही कारण है कि दुल्हन जब लाल जोड़ा पहनती है तो इसे उसके नए जीवन के लिए शुभ माना जाता है.

3. चमक और अट्रैक्शन बढ़ाने वाला कलर

लाल रंग देखने में बेहद चमकदार और अट्रैक्शन होता है. शादी के दिन दुल्हन सभी की नज़रों का केंद्र होती है और लाल जोड़ा उसकी सुंदरता को और निखार देता है. ये रंग चेहरे पर नेचुरल ग्लो और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है.

4. परंपरा और पारिवारिक मान्यता

भारतीय समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा चली आ रही है कि दुल्हन को लाल जोड़े में ही विदा किया जाता है. यह न केवल एक रिवाज है बल्कि परिवार और समाज की मान्यता भी है. इसलिए अधिकतर घरों में आज भी दुल्हन के लिए लाल परिधान ही सबसे पहली पसंद होता है.

5. ज्योतिषीय और वैज्ञानिक पहलू

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लाल रंग मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है, जो वैवाहिक जीवन का फैक्टर माना जाता है. इस ग्रह की कृपा पाने के लिए लाल जोड़ा पहनना शुभ होता है. वहीं वैज्ञानिक नजरिए से लाल रंग ऊर्जा और पावर को दिखाता है, जो शादी जैसे बड़े मौकों के लिए सही है.