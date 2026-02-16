Advertisement
घर की चौखट पर ही क्यों सोते हैं कुत्ते, जानें इनकी आदत के पीछे का राज!

घर की चौखट पर ही क्यों सोते हैं कुत्ते, जानें इनकी आदत के पीछे का राज!

अधिकतर लोगों के घर में पेट होते हैं ज्यादातर लोग डॉगी पालते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि डॉगी अपने बिस्तर में ना सोकर घर के दरवाजे पर सोना पसंद करते हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:27 PM IST
घर की चौखट पर ही क्यों सोते हैं कुत्ते, जानें इनकी आदत के पीछे का राज!

अक्सर लोगों ने देखा होगा कि बेड होने के बाद भी डॉगी घर के दरवाजे की चौखट पर क्यों सोते हैं. घर के अपने पेट के खाने-पीने और सोने का पूरा इंतजाम करते हैं लेकिन इसके बाद भी कुत्ते सोने या बैठने के लिए बेड नहीं बल्कि घर के मुख्य दरवाजे को चुनते हैं. आइए जानते हैं कुत्ते आखिर दरवाजे पर क्यों सोते हैं. 

घर का गार्ड 
डॉगी स्वभाव से बहुत ज्यादा चौकस होते हैं. दरवाजे के पास सोना उन्हें सिक्योरिटी गार्ड जैसा महसूस कराते हैं. वह चाहते हैं कि कोई घर में आए तो उन्हें सबसे पहले इस बारे में पता चले. दरवाजा घर का एंट्री पॉइंट है. दरवाजे पर वह प्रोटेक्शन के लिए सोते हैं. 

घरवालों का इंतजार 
दरवाजे के पास पेट इस लिए भी सोते हैं क्योंकि उन्हें घर के लोगों से लगाव होता है. जब लोग घर से बाहर जाते हैं तो वह दरवाजे पर लेटते हैं ताकि पहली आहट मिलते ही वह उनके वेलकम के लिए तैयार रहें. घर में जैसे परिवार का सदस्य आता है वह भाग कर उनके पास जाते हैं. 

परिवार के लिए वफादारी 
कुत्ते अपने मालिक और परिवार के लिए काफी वफादार होते हैं. वह दरवाजे पर सोते हुए पूरे घर पर नजर रखते हैं. वह देखते हैं कि परिवार का हर सदस्य सुरक्षित है या नहीं. कुत्ते ना केवल आपसे प्यार करता है बल्कि वह खुद को घर का चौकीदार मानता है.

राहत 
दरअसल दरवाजों के पास ठंडी हवा आती है वहीं दरवाजे के आसपास का फर्श कमरे की तुलना में ज्यादा ठंडा होता है. डॉगी को काफी गर्मी लगती है ऐसे में वह अपना मुलायम बिस्तर छोड़ फर्श की ठंडक में लेटना और सोना पसंद करते हैं.  

