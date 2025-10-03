मेरी तेज, लेकिन तुम्हारे पसीने की बदबू हल्की क्यों? जानिए हर इंसान की बॉडी ओडर अलग कैसे

Why Every Person Have Different Body Odour: इस बात से हम सभी वाकिफ हैं शरीर से पसीना निकलना बेहद नॉर्मल है. इससे बॉडी टेम्प्रेचर मेंटन रहता है, खासकर गर्मियों ये बदन को ठंडा रखने में मदद करता है. हालांकि पसीना शरीर में बदबू भी पैदा करता है, जिससे कई बार पब्लिक में शर्मिंदगी भी महसूस होती है. लेकिन क्या आपने गौर किया है कि हर इंसान के पसीने की बदबू अलग-अलग क्यों होती है. पसीना सिर्फ तापमान को ही काबू में नहीं रखता बल्कि ये हमारी हेल्थ और इमोशन से भी गहराई से जुड़ा हुआ है.

पसीने के ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं

पसीने की ग्रंथियां (Sweat glands) स्किन में मौजूद छोटे ट्यूब्स हैं, जो पसीना बनाकर उसे पोर्स से बाहर निकालती हैं. हर इंसान की त्वचा पर तकरीबन 20 से 40 लाख स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो पूरे शरीर में फैले रहते हैं, लेकिन हथेली, तलवे, माथा और बगल जैसे हिस्सों में इनकी तादाद ज्यादा होती है.

हर इंसान के पसीने के बदबू अलग-अलग क्यों?

पीसने वाले ग्लैंड्स मेनली 2 तरह के होते हैं एक्राइन (Eccrine) और एपोक्राइन (Apocrine). एक्राइन ग्लैंड्स पूरे शरीर में फैले होते हैं और ये पानी जैसा पसीना निकालते हैं, जिसका मेन काम बॉडी को ठंडा करना है. जबकि एपोक्राइन ग्लैंड्स बगल और प्राइवेट पार्ट्स में होती हैं, इनका पसीना गाढ़ा और प्रोटीन से भरपूर होता है, जिसे त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया तोड़ते हैं और इससे खास गंध पैदा होती है. यही वजह है कि हर इंसान का बॉडी ओडर अलग होता है.

इन हालात में आता है पसीना

पसीना सिर्फ शरीर की गर्मी से नहीं, बल्कि इमोशंस से भी जुड़ा होता है. डर, स्ट्रेस या खुशी के हालत में भी पसीना आ सकता है, क्योंकि उस वकत एक्राइन ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं. हथेलियों और तलवों में आने वाला पसीना बिना गंध का होता है, क्योंकि वहां सिर्फ एक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं.

पसीने में क्या होता है?

पसीने में खास तौर से पानी और नमक (सोडियम क्लोराइड) होता है. लंबे टाइम तक पसीना आने से शरीर में नमक और मिनरल्स की कमी हो सकती है, जिससे थकान और मसल्स में खिंचाव जैसी परेशानियां हो सकती हैं.

क्या पसीने का डिटॉक्सिफिकेशन से कोई रिश्ता है?

अक्सर ये गलतफहमी होती है कि पसीने से शरीर के टॉक्सिन्स निकलते हैं, जबकि साइंटिफिक नजरिये से ये पूरी तरह सही नहीं है. पसीने का मेन फंक्शन बॉडी के टेम्प्रेचर को बैलेंस रखना है, जबकि टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का कार्य लिवर और किडनी करते हैं.

पसीना न निकले तो क्या होगा?

जब बॉडी का टेम्प्रेचर बढ़ता है, तो दिमाग का हाइपोथैलेमस हिस्सा स्वेट ग्लैंड्स को सिग्नल देता है. इसके बाद ग्रंथियां पानी, नमक और थोड़ी मात्रा में यूरिया मिलाकर पसीना तैयार करती हैं. जैसे ही पसीना स्किन के सरफेस पर आकर इवेपोरेट होता है, शरीर ठंडा हो जाता है. अगर किसी इंसान में स्वेट ग्लैंड्स काम न करें, तो ये कंडीशन एनहाइड्रोसिस (Anhidrosis) कहलाती है, जिसमें शरीर गर्मी और धूप को सहन नहीं कर पाता और हीट स्ट्रोक जैसे हालात बन सकते हैं.

पसीने की बदबू से कैसे बचें

स्वेट ग्लैंड्स की देखभाल के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना सबसे जरूरी है. रोज सही मात्रा में पानी पीने से ये सिस्टम बैलेंस रहता है. तुलसी और नीम का सेवन स्किन को बैक्टीरिया से बचाता है और पसीने की बदबू को कम करता है. धूप से बचाव के लिए हल्के कपड़े और छाते का इस्तेमाल करें. रोजाना नहाएं, नेचुरल सोप या नीम पानी से शरीर धोना हाइजीन मेंटेन रखता है. अदरक की चाय भी शरीर की प्योरिफाई करती है और पाचन में सुधार भी लाती है. इस तरह आसान उपाय अपनाकर हम पसीने की ग्रंथियों को सेहतमंद रख सकते हैं और शरीर को कुदरती तौर पर फिट और बैलेंस्ड बनाए रख सकते हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.