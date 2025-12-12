Advertisement
डिलीवरी के बाद हर नई मां को क्यों खानी चाहिए पंजीरी? जानें कैसे करता है बॉडी पर असर..

Panjeri Benefits: आपके नोटिस किया होगा कि, जब किसी महिला की डिलीवरी होती है, तो उसे पंजीरी खिलाई जाती है. कभी आपने सोचा की ऐसा क्यों होता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि पंजीरी नई मां को कैसे मदद करती है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 11:10 AM IST
Post Delivery Care: डिलीवरी के बाद नई मां को खास देखभाल और पोषण की जरूरत होती है. ऐसे में भारत में इस दौरान नई मां को पंजीरी खिलाई जाती है. यह एक पारंपरिक सुपरफूड है, जो सालों में भारत में खाई जाती है. इसे बनाने के लिए घी, गुड़, ड्राई फ्रूट्स और औषधीय मसालों की जरूरत पड़ती है. इसकी मदद से बनाई गई पंजीरी शरीर को तेजी से ताकत देती है और मां को अंतर से हेल्दी बनाती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको डीटेल में बताएंगे कि नई मां के लिए पंजीरी कैसे फायदेमंद है..

 

एनर्जी और रिकवरी के लिए जरूरी
डिलीवरी के बाद बॉडी काफी कमजोर हो जाता है. ऐसे में एनर्जी और रिपकवी के लिए पंजीरी फायदेमंद होती है. पंजीरी के सेवन से बॉडी को अंदर से ताकत और एनर्जी मिलती है. इसमें मौजूद घी, गुड़ और गेहूं का आटा बॉडी को तुरंत एनर्जी देते हैं, जिससे नई मां को थकान महसूस नहीं होती. इससे शरीर में खोई हुई शक्ति वापस आती है. कुल मिलाकर पंजीरी बॉडी की रिकवरी को तेज करता है. 

मां के दूध को बढ़ाती है
नई मां को ब्रेस्टफीड करवाने के लिए पर्याप्त दूध बनना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में पंजीरी में मौजूद सोंठ, अजवाइन, गोंद और कमरकस ऐसे तत्व होते हैं, जो दूध की सप्लाई को नेचुरल रूप से बढ़ाने में मदद करते हैं. ये मां को ताकत देने के साथ-साथ बच्चों को भी पोषक दूध देने में मददगार है. इसलिए डिलीवरी के बाद मां की डाइट में पंजीरी को शामिल किया जाता है. 

 

हड्डियों और मसल्स को मजबूती
डिलीवरी के बाद हड्डियों और मसल्स में कमजोरी आ जाता है. ऐसे में पंजीरी में मौजूद बादाम, काजू, मखाना, पिस्ता, अखरोट और खरबूजे के बीज हड्डियों और मसल्स में ताकत देने का काम करते हैं. इनमें कैल्शियम, प्रोटी और हेल्दी फैट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो बॉडी को अंतर से मजबूत बनाते हैं और हड्डियों व जॉइंट्स को पोषण देने का काम करते हैं. इनमें मौजूद कमरकस और गोंद बॉडी को मजबूती देने का काम करते हैं और कमर दर्द को दूर करते हैं. 

 

पोषण से भरपूर 'पंजीरी'
पंजीरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है. इसे घी में भुने ड्राई फ्रूट्स, गेहूं का आटा, सोंठ, अजवाइन, इलाइची, नारियल और गुड़ मिलाकर बनाया जाता है. ये सारी चीजों के अपने-अपने फायदे होते हैं. कोई एनर्जी देता है, तो कोई डाइजेशन मजबूत करता है, तो कोई बॉडी में गर्माहट प्रदान करता है. ये सारी चीजें साथ मिलकर नई मां के लिए एक पोष्टिक आहार बनती हैं. ऐसे में रोजाना थोड़ी मात्रा में इसे खाने से बॉडी धीरे-धीरे फिट और मजूबत हो जाती है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

TAGS

Panjeri RecipePost Delivery Care

