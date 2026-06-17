Add Zee Business As A Preferred Source
App

35 से 40 साल के बाद दोस्त क्यों हो जाते हैं दूर? इसके पीछे की ये वजह!

35 से 40 की उम्र के बाद अक्सर दोस्त दूर क्यों हो जाते हैं. आखिर इस उम्र के बाद दोस्तों से दूरी क्यों बन जाती है? आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण है.

Written ByShilpa
Published: Jun 17, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:26 PM IST
35 से 40 साल के बाद दोस्त क्यों हो जाते हैं दूर? इसके पीछे की ये वजह!

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग्रेनाइट की एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया 'दक्षिण भारत का एलोरा', जानिए क्यों आज..
vettuvan koil temple2 min ago
2
नीट यूजी री-एग्जाम 20263 min ago
3
lifestyle6 min ago
4
West Bengal11 min ago
5
CM Suvendu Adhikari14 min ago