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कम खा रहे हैं फिर भी बढ़ रहा है वजन? तनाव, नींद और हार्मोन का बड़ा रोल; जानें डॉक्टर ने क्या कहा

आज के समय में कम खाने के बाद भी वजन तेजी से बढ़ने लग जाता है. CK Birla हॉस्पिटल के डायबिटीज स्पेलिस्ट डॉक्टर अंशुमान कौशल ने बताया है कि आखिर कम खाने के बाद भी वजन कैसे बढ़ जाता है.

Written ByShilpa
Published: Jun 19, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:29 PM IST
कम खा रहे हैं फिर भी बढ़ रहा है वजन? तनाव, नींद और हार्मोन का बड़ा रोल; जानें डॉक्टर ने क्या कहा

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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