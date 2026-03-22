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Hindi Newsलाइफस्टाइलक्यों 20 की उम्र में ही गंजे हो रहे लोग? खराब आदतें छीन रही Gen-Z के बाल, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी..

क्यों 20 की उम्र में ही गंजे हो रहे लोग? खराब आदतें छीन रही Gen-Z के बाल, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी..

Hair Loss in 20s Men: Gen-Z में बाल झड़ने की समस्या आम होती जा रही है. इसका बड़ा कारण अनहेल्दी लाइफस्टाइल को माना जा रहा है. इस खबर में हम आपको इस समस्या के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे इससे निजात पाया जा सकता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 22, 2026, 11:09 PM IST
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क्यों 20 की उम्र में ही गंजे हो रहे लोग? खराब आदतें छीन रही Gen-Z के बाल, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी..

Gen Z Hair Loss: आज के समय में बाल झड़ना सिर्फ बढ़ती उम्र की समस्या नहीं रह गई है. हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार, जेन-जी में भी बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं. पहले से समय में 40 से 50 की उम्र में दिखने वाली ये समस्या अब कॉलेज जाने वाले युवाओं को परेशान कर रही है. एक्सपर्ट का मानना है कि इस कम उम्र में बाल झड़ने के पीछे जेनेटिक कारणों से कहीं ज्यादा हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिम्मेदार है. 

क्या है कारण?

Gen-Z में बाल झड़ने की समस्या का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस और डिजिटल लाइफस्टाइल है. आज की युवा पीढ़ी लगातार स्क्रीन से चिपकी रहती है, जिससे उनकी स्लीप साइकल बिगड़ जाती है. देर रात तक जाने और पूरी नींद न लेने से बॉडी में कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन लेवल बढ़ जाता है. ये स्ट्रेल बालों के फॉलिकल्स को कमजोर कर देता है, जिससे बाल समय से पहले ही शेडिंग फेज में चल जाते हैं और झड़ने लगते हैं.

खान-पान में पोषण की कमी

इसका दूसरा सबसे बड़े कारण खान-पान में पोषक तत्वों की कमी है. आजकल के युवा घर के खाने के बजाय फास्ट पूड, कैफीन और शुगर वाले ड्रिंक्स पर ज्यादा निर्भर हैं. वहीं मजबूत बाल प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन-डी जैसे जरूरी चीजों से आता है, जो कि जंक से नहीं मिल पाता. इसके साथ-साथ बालों पर बहुत ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स, जेल और हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल करने से भी बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं. 

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आदतों में करें बदलाव

एक्सपर्ट का कहना है कि अगर समय रहते आदतों में सुधार किया जाए, तो इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. इसके लिए स्ट्रेस कम करना, कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना और अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन शामिल करना जरूरी है. इसके साथ ही, प्रदूषण से बचाव और बालों की सही सफाई भी जरूरी है. वहीं अगर बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो खुद इलाज करने के बजाय किसी स्किन एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर ऑप्शन है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
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Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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