क्यों मांस छोड़ वीगन बनीं जेनेलिया डिसूजा? एक्ट्रेस ने बताई इसके पीछे की बड़ी वजह

Genelia Dsouza Health: आज के समय में लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए वीगन और वेजिटेरियन होते जा रहे हैं. कई लोग सेहत के साथ-साथ पार्यवरण और जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से भी इसे जोड़ते हैं. इसी लिस्ट में एक्ट्रेस जेनिलिया डिसूजा भी आती हैं, जिन्होंने अचानक वीगन होने का फैसला लिया. हालांकि इस बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनका ये फैसला अचानक नहीं था, बल्कि धीरे-धीरे समझ और अनुभव से लिया गया है. इस खबर में हम आपको जेनिलिया की वीगन बनने की यात्रा के बारे में बताएंगे.

सेहत बनी पहला कारण

2017 में जेनिलिया ने मांस खाना छोड़ दिया और वेजिटेरियन बन गईं. हालांकि उस समय वह पूरी तरह प्लांट-बेस्ट नहीं हुई थी, वे उस वक्त दूध, चीज और अंडे लेती थीं. वे कहती हैं कि शुरुआत में ये फैसला सेहत से जुड़ा था. उन्हें लगा कि हल्का और बैलेंस्ड खाना बॉडी के लिए बेहतर रहेगा. वेजिटेरियन अपनाने के बाद उन्हें खाना के बाद हल्कापन महसूस हुआ और दिनचर्या में अनुशासन आया.

सीखते-समझते बदली आदतें

जेनिलिया एक मांसाहारी परिवार में पली-बढ़ीं, ऐसे में वे वेजिटेरियन डिशेज से ज्यादा परिचित नहीं थीं. उन्हें लगता था कि वेजिटेरियन खाना बस कुछ गिनी-चुनी चीजों तक सीमित है. हालांकि जैसे-जैसे उन्होंने वेजिटेरियन ऑप्शन्स के बारे में जाना, उनके स्वाद और फायदों को पहचानने लगीं, तो वेजिटेरियन चीजों से उनका जुड़ाव मजबूत हुआ. खासकर मां बनने के बाद उनका वेजिटेरियन बनने का विचार और भी ज्यादा मजबूत हो गया. पहले जानवरों से प्यार होने के बाद भी वे मांस खाती थीं, लेकिन धीरे-धीरे सीमित करने पर उन्हें लगा कि बिना मांस भी स्वाद और बैलेंस बनाया जा सकता है.

महामारी में लिया वीगन बनना का फैसला

2020 में कोविड के दौरान जेनिलिया और उनके पति रितेश देशमुख ने फैसला लिया कि वे सभी पशु-उत्पाद छोड़ देंगे. दोनों ने वीगन बनने के बाद महसूस किया कि दूध या मक्खन लेने पर भारीपन आता है, जबकि प्लांट-बेस्ड खाना से एनर्जी बनी रहती है, लेकिन भारीपन महसूस नहीं होता.

क्या वीगन/शाकाहारी डाइट सेफ है?

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, कोई भी डाइट गलत तरीके से अपनाई जाए को सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है. ऐसे में कोई भी डाइट प्रोपर रिसर्च, सही प्लानिंग और जरूरी सप्लीमेंट के साथ ही लेना चाहिए.

