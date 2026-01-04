Advertisement
trendingNow13063325
Hindi Newsलाइफस्टाइलक्यों मांस छोड़ वीगन बनीं जेनेलिया डिसूजा? एक्ट्रेस ने बताई इसके पीछे की बड़ी वजह

क्यों मांस छोड़ वीगन बनीं जेनेलिया डिसूजा? एक्ट्रेस ने बताई इसके पीछे की बड़ी वजह

Genelia Dsouza: एक्ट्रेस जेनिलिया डिसूजा वीजन बन गई हैं. मांसाहारी परिवार में पली-बढ़ीं होने के बाद उनके इस फैसले ने लोगों को चौंका दिया. इस खबर में हम आपको उसकी इस जर्नी के बारे में बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 04, 2026, 10:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्यों मांस छोड़ वीगन बनीं जेनेलिया डिसूजा? एक्ट्रेस ने बताई इसके पीछे की बड़ी वजह

Genelia Dsouza Health: आज के समय में लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए वीगन और वेजिटेरियन होते जा रहे हैं. कई लोग सेहत के साथ-साथ पार्यवरण और जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से भी इसे जोड़ते हैं. इसी लिस्ट में एक्ट्रेस जेनिलिया डिसूजा भी आती हैं, जिन्होंने अचानक वीगन होने का फैसला लिया. हालांकि इस बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनका ये फैसला अचानक नहीं था, बल्कि धीरे-धीरे समझ और अनुभव से लिया गया है. इस खबर में हम आपको जेनिलिया की वीगन बनने की यात्रा के बारे में बताएंगे. 

 

सेहत बनी पहला कारण
2017 में जेनिलिया ने मांस खाना छोड़ दिया और वेजिटेरियन बन गईं. हालांकि उस समय वह पूरी तरह प्लांट-बेस्ट नहीं हुई थी, वे उस वक्त दूध, चीज और अंडे लेती थीं. वे कहती हैं कि शुरुआत में ये फैसला सेहत से जुड़ा था. उन्हें लगा कि हल्का और बैलेंस्ड खाना बॉडी के लिए बेहतर रहेगा. वेजिटेरियन अपनाने के बाद उन्हें खाना के बाद हल्कापन महसूस हुआ और दिनचर्या में अनुशासन आया. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

सीखते-समझते बदली आदतें
जेनिलिया एक मांसाहारी परिवार में पली-बढ़ीं, ऐसे में वे वेजिटेरियन डिशेज से ज्यादा परिचित नहीं थीं. उन्हें लगता था कि वेजिटेरियन खाना बस कुछ गिनी-चुनी चीजों तक सीमित है. हालांकि जैसे-जैसे उन्होंने वेजिटेरियन ऑप्शन्स के बारे में जाना, उनके स्वाद और फायदों को पहचानने लगीं, तो वेजिटेरियन चीजों से उनका जुड़ाव मजबूत हुआ. खासकर मां बनने के बाद उनका वेजिटेरियन बनने का विचार और भी ज्यादा मजबूत हो गया. पहले जानवरों से प्यार होने के बाद भी वे मांस खाती थीं, लेकिन धीरे-धीरे सीमित करने पर उन्हें लगा कि बिना मांस भी स्वाद और बैलेंस बनाया जा सकता है.

 

महामारी में लिया वीगन बनना का फैसला
2020 में कोविड के दौरान जेनिलिया और उनके पति रितेश देशमुख ने फैसला लिया कि वे सभी पशु-उत्पाद छोड़ देंगे. दोनों ने वीगन बनने के बाद महसूस किया कि दूध या मक्खन लेने पर भारीपन आता है, जबकि प्लांट-बेस्ड खाना से एनर्जी बनी रहती है, लेकिन भारीपन महसूस नहीं होता. 

 

क्या वीगन/शाकाहारी डाइट सेफ है?
हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, कोई भी डाइट गलत तरीके से अपनाई जाए को सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है. ऐसे में कोई भी डाइट प्रोपर रिसर्च, सही प्लानिंग और जरूरी सप्लीमेंट के साथ ही लेना चाहिए. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Genelia DSouzagenelia dsouza healthgenelia dsouza became vegan

Trending news

मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
Maharashtra news
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
Maharashtra news
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
Asaduddin Owaisi
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
Assembly Elections 2026
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
jammu kashmir news
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
MA
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
Mustafizur Rahman
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
Blue Supermoon 2026
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?