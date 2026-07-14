तेल लगाने के बाद भी बाल रह जाते हैं ड्राई? एक्सपर्ट ने बताया इसका कारण

बालों की ड्राईनेस कम करने के लिए अक्सर लोग बालों में तेल लगाने की सलाह देते हैं. बार-बार तेल लगाने के बाद भी बाल ड्राई रह जाते हैं. बालों में ड्राईनेस बालों में तेल ना लगाने की वजह से नहीं बल्कि इसके पीछे कई कारण होता है. ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानते हैं बालों में तेल लगाने के बाद भी बाल ड्राई और फ्रिजी नजर क्यों आते हैं.
तेल लगाने के बाद आपके बाल भी ड्राई रहते हैं तो इसके पीछे का कारण पानी और प्रोटीन की कमी हो सकती है. ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानते हैं आखिर क्यों तेल लगाने के बाद भी बालों की ड्राईनेस कम नहीं होती है.
तेल बालों की नमी को केवल लॉक करता है. नमी को बढ़ाता नहीं है. एक्सपर्ट के अनुसार अधिकतर लोगों के बीच ये गलतफहमियां है कि बालों में तेल लगाने से बाल मुलायम और हाइड्रेट होते है. ज्यादातर हेयर ऑयल बालों की नमी को लॉक करता है. इससे बाल हाइड्रेट नहीं होते हैं. बालों की नमी के लिए आप सूखे बालों में तेल ना लगाएं. बालों को हल्का गीला करें इसके बाद बालों में कंडीशनर लगाएं. इसके बाद बालों को धो लें. फिर बालों में सीरम लगाएं.
ज्यादा हेयर वॉश करने से भी बालों में ड्राईनेस की समस्या बढ़ जाती है. शैंपू लगाने से बालों का नेचुरल ऑयल कम हो जाता है. मार्केट में मिलने वाले शैंपू में सल्फेट पाया जाता है जिस वजह से बाल सूखे हो जाते हैं.
प्रदूषण और धूल मिट्टी की वजह से भी बाल ड्राई हो जाते हैं. लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से बालों को काफी नुकसान होता है. बालों की देखभाल के लिए बालों को प्रदूषण से बचाना चाहिए.
स्टाइलिंग के लिए लड़कियां अक्सर हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर समेत कई हीट स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल करती हैं. बालों में हीट लगाने से बालों को काफी नुकसान होता है. क्यूटिकल को जब नुकसान होता है तो बाल सूखे और बेजान हो जाते हैं. बालों में तेल लगाने से डैमेज हेयर की मरम्मत नहीं होती है. बालों की देखभाल के लिए हीट स्टाइलिंग टूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
पोषण की कमी होने पर भी बाल बेजान और रफ हो जाते हैं. शरीर में आयरन, जिंक, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड और बायोटिन की कमी होने से भी बाल रफ और ड्राई हो जाते हैं. बालों की देखभाल के लिए हेल्दी डाइट का सेवन करें.
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