हथेली पर क्यों नहीं उगते बाल, जानें इसके पीछे का मेन कारण!
शरीर के लगभग हर हिस्से में बाल होते हैं लेकिन हथेलियों और तलवों में बाल नहीं आते हैं. ऐसे में जेहन में सवाल आता है कि आखिर हथेलियों और तलवों में बाल क्यों नहीं उगते हैं? क्या आप जानते हैं इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:05 PM IST
आपने कभी ध्यान दिया है कि पूरे शरीर में बाल होते हैं छोटे हो या बड़े पूरे शरीर में बाल हैं, लेकिन हाथ की हथेली और तलवों में बाल क्यों नहीं होते हैं. इंसान के मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि आखिर हथेलियों और तलवों में बाल क्यों नहीं उगते हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है. 

हथेली में क्यों नहीं उगते बाल? 
हेल्थलाइन की रिपोर्ट के अनुसार हाथ की हथेली और पैरों के तलवों की स्किन शरीर के अन्य हिस्सों से काफी अलग होती है. हथेली और तलवों में फॉलिकल्स यानी बाल उगाने वाले छोटे रोम नहीं होते हैं. इसी वजह से हथेली और तलवों में बाल नहीं निकलते हैं. 

हथेली में बाल ना उगने का कारण 
हथेली की त्वचा स्किन के दूसरे हिस्सों से काफी मोटी होती है. मोटी स्किन पर बाल उगने की जगह नहीं होती है. इस वजह से भी हथेली और तलवों में बाल नहीं उगते हैं. 

तेल बनाने वाली ग्रंथियां 
दरअसल हमारी स्किन में बालों के साथ-साथ तेल बनाने वाले ग्रंथियां भी होती है. ये ग्रांथियां बालों और स्किन को शाइनी बनाती है. हथेली और तलवों में यह ग्रंथियां बहुत ही कम होती है जिस वजह से भी हथेली और तलवों में बाल नहीं उगते हैं. 

प्रोटीन भी है वजह 
दरअसल शरीर में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि बालों को बढ़ने से रोकते हैं. हथेली और तलवों में इस तरह का प्रोटीन ज्यादा है जो कि बालों को उगने से रोकते हैं. बाल ना होने की वजह से हम किसी भी चीज को पकड़ने और उसे आसानी से महसूस कर पाते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

