क्यों होटल में दोपहर 12 बजे ही होता है चेक-इन? जानें वो वजह, जो अक्सर गेस्ट नहीं जानते..

Hotel Check-in Time: बहुत से लोगों ने होटल में अर्ली चेक-इन करने की कोशिश जरूर की होगी. लेकिन उन्हें होटल की तरफ से मना कर दिया जाता है कि चेक-इन टाइम दोपहर 12 बजे से है. कई बार इसके कारण परेशानियां भी होती है. लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि होटल का चेक-इन टाइम दोपहर 12 बजे ही क्यों है? इस खबर में हम आपको एस बारे में डीटेल में बताएंगे.

हाउसकीपिंग को कमरे तैयार करने का समय

होटल में चेक-इन टाइप 12 बेज इसलिए होता है, क्योंकि ज्यादातर होटल में कमरे खाली करने का समय सुबह 10 से 11 बजे के बीच होता है. ऐसे में कमरे खाली करने के बाद हाउसकीपिंग टीम का काम शुरू होता है. इस दौरान कमरे को साफ करना, पूरी तरह सैनिटाइज करना, बेडशीट बदलना, बाथरूम साफ करना शामिल होता है. ऐसे में बड़े होटलों में इस प्रोसेस बहुत सारे कमरों की होती है, जिसे करने में बहुत सारा समय लग जाता है. चेक-इन टाइम दोपहर 12 से 2 बजे का होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सभी डिपार्टमेंट के लिए फिक्स टाइम

डिपार्टमेंट में कई विभाग होते हैं, जैसे फ्रंट डेस्क, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, फूड सर्विस और मैनेजमेंट. ऐसे में अगर चेक-इन किसी भी समय करवा दिया जाए, तो होटल का सिस्टम खराब हो सकता है. इसलिए एक चेक-इन का एक निश्चित समय होना जरूरी है. इससे सारी डिपार्टमेंट के काम अपनी शिफ्ट के दौरान आसानी से हो जाए. इससे गेस्ट को भी बेहतर समय मिलता है.

पिछले गेस्ट के बाद रूम को साफ करना

पिछले गेस्ट के जाने के बाद होटल स्टाफ इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि नया मेहमान पूरी तरह साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित कमरे में ही इंट्री करे. कई बार गेस्ट के जाने के बाद कमरे की मरम्मत, इलेक्ट्रिक चेक या डीप-क्लीनिंग की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में तुरंत चेक-इन करवाना नए गेस्ट के लिए परेशानियां बढ़ा सकता है. इसलिए चेक-इन के लिए फिक्स समय होना जरूरी होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.