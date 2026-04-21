7-8 साल की उम्र में ही क्यों यंग दिख रही बेटियां? डॉक्टर ने बताया पीरियड्स जल्दी आने और मेच्योर दिखने का कारण

पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है. लेकिन पहली बार पीरियड्स आना किसी भी लड़की को असहज कर देता है. जब पहली बार पीरियड्स आते हैं तो उसे मेनार्क कहा जाता है. पीरियड्स आना लड़कियों की लाइफ का एक बड़ा बदलाव है. दरअसल इस दौरान शारीरिक, मानसिक और इमोशनली बदलाव देखने को मिलती है. लड़कियों को पहली बार पीरियड्स 10 से 15 साल की उम्र के बीच शुरू होते हैं. कुछ मामलों में 10 से 12 साल की उम्र में भी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं. पहले पीरियड्स को लेकर मां और बेटी दोनों में डर, झिझक होती है.

कम उम्र में क्यों शुरू हो जाते हैं पीरियड्स

आज के समय में ज्यादातर लड़कियों में कम उम्र में पीरियड्स शुरू हो रहे हैं. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं.

जंक फूड्स का अधिक सेवन

फिजिकल एक्टिविटी ना करना

एक्सरसाइज की कमी

अनहेल्दी लाइफस्टाइल

स्ट्रेस

नींद की कमी

हार्मोनल बदलाव

आज के समय में बच्चों पर पढ़ाई का काफी प्रेशर होता है. आज के समय में बढ़ता स्क्रीन टाइम और नींद पैटर्न में बदलाव, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मिलावटी फूड्स का अधिक सेवन करने की वजह से हार्मोन पर बुरा असर पड़ता है. इस वजह से शरीर के हार्मोनल बदलाव जल्दी शुरू हो सकते हैं. जिस वजह से पीरियड्स जल्दी आ सकते हैं. लेकिन डरने की बात नहीं है. 8 से 9 साल की उम्र में बेटियों को पीरियड्स से जुड़ी जानकारी देनी चाहिए.

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पहली बार पीरियड्स होने दिखते हैं ये बदलाव

जब पहली बार पीरियड्स आते हैं तो इस समय शरीर में हार्मोन्स पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं. ऐसे में पीरियड्स के शुरुआती समय में कुछ बदलाव देखने को मिलती है. शुरुआती 1 साल तक पीरियड्स जल्दी या देर से आ सकते हैं. इस दौरान हेवी या लाइफ ब्लीडिंग हो सकती है. हल्का दर्द जिसे सहन किया जा सके. पेट के निचले हिस्से में ऐंठन, कमर दर्द महसूस हो सकता है. इसके बाद हार्मोनल बदलाव की वजह से चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स हो सकते हैं. धीरे-धीरे पीरियड्स समय पर आने लगते हैं.

पीरियड्स की शुरुआत में इन लक्षणों को ना करें नजरअंदाज

पीरियड्स के शुरुआती दिनों में कुछ संकेतों को नजरअंदाज ना करें. 8 साल से पहले अगर पीरियड्स शुरू होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. वहीं 15 साल की उम्र तक बच्ची को पीरियड्स नहीं होते हैं तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होना भी गंभीर हो सकता है. यह PCOD या एंडोमेट्रियोसिस का संकेत हो सकता है.

1 से 2 घंटे में पैड बदलना, बड़े-बड़े क्लॉट्स आने पर भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

पीरियड्स का अचानक बंद हो जाना

बच्चों को दे ही जानकारी

लड़की को जब पहली बार पीरियड्स होते हैं तो उन्हें सही जानकारी देना बेहद जरूरी है.

हर 4 से 5 घंटे में पैड बदलें. साफ-सफाई का खास ध्यान दें.

हेल्दी डाइट का सेवन करें.

हल्की एक्सरसाइज करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.