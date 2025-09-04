मूड अच्छा तो बॉडी फिट! हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है हैप्पी हार्मोन, जानें इसे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?

How to Increase Happy Hormones: हैप्पी हार्मोन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है. यह हमारी मेंटल हेल्थ से लेकर फिजिकल हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि हैप्पी हार्मोन बढ़ाने के लिए क्या करें?
How to Balance Happy Hormones: आज कल की भागदौड़ और स्ट्रेसफुल जिंदगी में हर इंसान को खुशी की तलाश होती है. स्ट्रेस, थकान और नेगेटिविटी के कारण खुश रहना तो जैसे कोई टास्ट ही हो गया है. ऐसे में अगर आप अंदर से खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो आपको "हैप्पी हार्मोन्स" की जरूरत होती है. ये एक खास हार्मोन होता है, जो आपके मूड, एनर्जी और मोटिवेशन को कंट्रोल करने का काम करता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि हैप्पी हार्मोन क्यों जरूरी है और इसे शरीर में कैसे बढ़ाया जा सकता है?
क्या जरूरी है हैप्पी हार्मोन?
हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन के मेन टाइप होते हैं- डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सिटोसिन और एंडॉर्फिन. ये हार्मोन्स हमारे मूड को पॉजिटिव बनाने के साथ-साथ स्ट्रेस को कम करता है और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने का काम करता है. इसमें डोपामिन आपको मोटिवेशन का एहसास दिलाता है, मूड और नींद के लिए सेरोटोनिन जरूरी है, प्यार और भरोसे का एहसास ऑक्सिटोसिन कराता है, एंडॉर्फिन दर्द कम करता है और खुशी बढ़ाता है. अगर शरीर में इन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो डिप्रेशन, एंग्जायटी और चिड़चिड़ापन का एहसास होता है.
फिजिकल एक्टिविटी से मूड ठीक करें
फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कार्डियो एक्सरसाइज, डांसिंग, योग से मूड बेहतर होता है. दरअसल ये शरीर में एंडॉर्फिन और डेपामिन का लेवल बढ़ाते हैं. इसलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे शरीर फिट रहता है और दिमाग भी फ्रेश और पॉजिटिव रहती है.
हेल्दी खान-पान
आप जो खाते हैं, उसका सीधा असर आपके हैप्पी हार्मोन्स पर पड़ता है. ऐसे में डार्क चॉकलेट, केले, नट्स, दही और फर्मेंटेड फूड को डाइट में शामिल करना चाहिए, जो आपके शरीर में सेरोटोनिन और डोपामिन लेवल को बॉडी को बढ़ाता हो. साथ ही प्रोसेस्ड फूड, कैफीन और ज्यादा चीनी से परहेज करना चाहिए.
दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना
आपको बता दें, दोस्तों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से भी शरीर में हैप्पी हार्मोन बढ़ता है. ये आपके शरीर में ऑक्सटिसिन को बढ़ाता है, जिससे ज्यादा कनेक्टेड और खुशी का एहसास होता है. इसलिए घरवालों और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताएं, उन्हें गले लगाए, बात करें, एक-दूसरे की मदद करें. इससे बहुत खुशी मिलती है.
