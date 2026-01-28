न कम, न ज्यादा; शरीर में 'मैग्नीशियम' का सही बैलेंस है जरूरी, जानें सेहत के लिए क्यों जरूरी है ये मिरल्स

Magnesium Deficiency Symptoms: हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए कई विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है. उन जरूरी मिनरल्स में से एक मैग्नीशियम है. ये मसल्स, नसों, हड्डियों और हार्ट हेल्थ के लिए के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है. लेकिन कई बार शरीर में मैग्नीशियम की कमी या अधिकता हो जाती है, जो समस्याएं पैदा कर सकती है. ऐसे में खबर में हम आपको बताएंगे कि मैग्नीशियम की कमी से शरीर में क्या होता है और अगर इसकी अधिकता हो जाए, तो उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है..

मैग्नीशियम का शरीर पर असर

शरीर के 300 से ज्यादा एंजाइम कार्यों में मैग्नीशियम मदद करता है. ये मसल्स को आराम देता है, नसों के सिगनल को मेंटेन करता है और हार्ट की धड़कनों को बैलेंस करने में मदद करता है. साथ ही यह हड्डियों को मजबूत बनाने और एनर्जी प्रोडक्शन में मददगार है. सही मात्रा में मैग्नीशियम लेने से थकान कम होती है और नींद बेहतर होती है और स्ट्रेस भी घटता है.

Add Zee News as a Preferred Source

शरीर में ज्यादा मैग्नीशियम होने पर क्या होता है?

अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो भी अच्छा नहीं है. खासकर सप्लीमेंट्स के कारण मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ने पर हाइपरमैग्नीसीमिया हो सकता है. इस दौरान मतली, उल्टी, दस्त, कमजोरी, लो बल्ड प्रेशर और स्लो हार्ट बीट जैसे लक्षण दिख सकते हैं. कई बार गंभीर मामलों में सांस लेने में दिक्कत और बेहोशी भी हो सकती है. किडनी की बीमारी वाले लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है.

ज्यादा मैग्नीशियम से कैसे पाएं छुटकारा?

अगर आपको ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं, तो तुरंत सप्लीमेंट लेना बंद कर दें. साथ ही डॉक्टर की सलाह लें. साथ ही ज्यादा पानी पिएं, ज्यादा पानी पीने से किडनी के जरिए मैग्नीशियम बाहर निकलने में मदद मिलती हैं. वहीं अगर लक्षण गंभीर हों, तो डॉक्टर की सलाह लें. वहीं इस वक्त किडनी की जांच भी बेहद जरूरी है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.