Advertisement
trendingNow13089578
Hindi Newsलाइफस्टाइलन कम, न ज्यादा; शरीर में मैग्नीशियम का सही बैलेंस है जरूरी, जानें सेहत के लिए क्यों जरूरी है ये मिरल्स

न कम, न ज्यादा; शरीर में 'मैग्नीशियम' का सही बैलेंस है जरूरी, जानें सेहत के लिए क्यों जरूरी है ये मिरल्स

Magnesium Benefits: शरीर की मसल्स, नसों और हार्ट की हेल्दी रखने के लिए मैग्नीशियम एक जरूरी मिनरल है. इसकी कमी से कमजोरी और हड्डियों में परेशानी हो सकती है. वहीं शरीर में मैग्नीशियम ज्यादा हो जाने पर भी इसके नुकसान हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा के बारे में बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 28, 2026, 07:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न कम, न ज्यादा; शरीर में 'मैग्नीशियम' का सही बैलेंस है जरूरी, जानें सेहत के लिए क्यों जरूरी है ये मिरल्स

Magnesium Deficiency Symptoms: हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए कई विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है. उन जरूरी मिनरल्स में से एक मैग्नीशियम है. ये मसल्स, नसों, हड्डियों और हार्ट हेल्थ के लिए के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है. लेकिन कई बार शरीर में मैग्नीशियम की कमी या अधिकता हो जाती है, जो समस्याएं पैदा कर सकती है. ऐसे में खबर में हम आपको बताएंगे कि मैग्नीशियम की कमी से शरीर में क्या होता है और अगर इसकी अधिकता हो जाए, तो उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है..

 

मैग्नीशियम का शरीर पर असर
शरीर के 300 से ज्यादा एंजाइम कार्यों में मैग्नीशियम मदद करता है. ये मसल्स को आराम देता है, नसों के सिगनल को मेंटेन करता है और हार्ट की धड़कनों को बैलेंस करने में मदद करता है. साथ ही यह हड्डियों को मजबूत बनाने और एनर्जी प्रोडक्शन में मददगार है. सही मात्रा में मैग्नीशियम लेने से थकान कम होती है और नींद बेहतर होती है और स्ट्रेस भी घटता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

शरीर में ज्यादा मैग्नीशियम होने पर क्या होता है?
अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो भी अच्छा नहीं है. खासकर सप्लीमेंट्स के कारण मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ने पर हाइपरमैग्नीसीमिया हो सकता है. इस दौरान मतली, उल्टी, दस्त, कमजोरी, लो बल्ड प्रेशर और स्लो हार्ट बीट जैसे लक्षण दिख सकते हैं. कई बार गंभीर मामलों में सांस लेने में दिक्कत और बेहोशी भी हो सकती है. किडनी की बीमारी वाले लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है. 

 

ज्यादा मैग्नीशियम से कैसे पाएं छुटकारा?
अगर आपको ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं, तो तुरंत सप्लीमेंट लेना बंद कर दें. साथ ही डॉक्टर की सलाह लें. साथ ही ज्यादा पानी पिएं, ज्यादा पानी पीने से किडनी के जरिए मैग्नीशियम बाहर निकलने में मदद मिलती हैं. वहीं अगर लक्षण गंभीर हों, तो डॉक्टर की सलाह लें. वहीं इस वक्त किडनी की जांच भी बेहद जरूरी है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

magnesium benefitsmagnesium deficiency symptoms

Trending news

कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
ajit pawar death
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
Ajit Pawar
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
Pilot Shambhavi Pathak
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
ajit pawar death
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
ajit pawar death
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
ajit pawar death
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
Ajit Pawar Deat
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
ajit pawar death
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल