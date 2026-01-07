चिनी नहीं, सर्दियों में पिएं गुड़ वाली चाय; शरीर में किसी जादुई दवा की तरह करती है काम...

Jaggery Tea Benefits: सर्दियों के मौसम में ठंड से राहत पाने के लिए हम गर्म चीजें ज्यादा खाने-पीने लगते हैं. इन चीजों में चाय का नंबर सबसे ऊपर आता है. खासकर भारतीयों को ठंड में सुबह-शाम चाय की तलब बढ़ जाती है. लेकिन रोजाना इतनी चीनी वाली चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में अगर आप चाय में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्वाद के साथ सेहत के लिए भी दोगुने फायदे देता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में गुड़ वाली चाय क्यों पीनी चाहिए?

शरीर को गर्म रखने के लिए

सर्दियों में ठंड के कारण शरीर सुस्त और ठंडा रहता है. वहीं गुड़ की तासीर गर्म होती है, जो बॉडी के तापमान को बैलेंस करने में मदद करती है. ऐसे में इस मौसम में गुड़ वाली चाय पीने से बॉडी को अंदर से गर्माहट आती है, जिससे ठंड से होने वाली कंपकंपी और जकड़न से राहत मिलती है. खासकर सुबह या शाम की चाय में गुड़ डालकर पीना बेहद फायदेमंद होता है.

बेहतर डाइजेशन

ठंड का आपके डाइजेशन पर भी असर पड़ता है. हेवी मील और कम प्यास लगने के कारण अक्सर गैस, कब्ज और अपच की शिकायत बढ़ जाती है. ऐसे में गुड़ डाइजेशन एंजाइम्स को एक्टिव करता है और आंतों को साफ रखने में मदद करता है. इसलिए गुड़ वाली चाय पीने से पेट हल्का रहता है और खाना आसानी से पच जाता है.

खांसी-जुकाम

ठंड के मौसम में सर्दी-जुकाम, खांसी और गले में खराब की समस्या आम हो जाती है. वहीं गुड़ में ऐसे नेचुरल तत्व पाए जाते हैं, जो गले को आराम देने के साथ-साथ बलगम को बाहर निकालने में मदद करते हैं. ऐसे में अदरक या तुलसी के साथ बनी गुड़ वाली चाय पीने से सर्दी-जुकाम से जल्दी राहत मिलती है और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है.

