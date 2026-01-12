जनवरी आते ही हिल जाती है रिश्ते की नींव! जानें क्यों Divorce Month कहलाता है साल का पहला महीना

नए साल में लोग तरह-तरह के न्यू इयर रिजोल्यूशन लेते हैं और अपने जिंदगी की नई शुरूआत करते हैं. पर क्या आपको पता है कि जनवरी में ज्यादा लोग तलाक के बारे में सोचते हैं और कानूनी प्रक्रिया शुरू करते हैं. कई जगहों पर जनवरी को डिवोर्स मंथ भी कहा जाता है. ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जब साल की शुरुआत नई खुशियों से होती है तो रिश्ते टूटने की नौबत क्यों आ जाती है. जनवरी में तलाक के मामलों के बढ़ने के पीछे कई इमोशनल, सोशल और मेंटल रीजन छिपे होते हैं. छुट्टियों का दबाव, अधूरी उम्मीदें, आर्थिक तनाव और नए साल में खुद के लिए फैसले लेने की सोच रिश्तों को कमजोर बना देती है. तो वहीं कई लोग जनवरी में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए कुछ कठोर फैसले लेते हैं.

क्यों होते हैं जनवरी में सबसे ज्यादा तलाक?

जनवरी को Divorce Month कहे जाने की सबसे बड़ी वजह है छुट्टियों के बाद की सच्चाई. नवंबर से दिसंबर में कई त्योहार आते हैं और इस दौरान लोग परिवार और समाज के सामने रिश्तों को निभाने की कोशिश करते हैं. कई कपल्स सिर्फ बच्चों, परिवार या सामाजिक दबाव के कारण इस समय तलाक का फैसला टाल देते हैं. जैसे ही छुट्टियां खत्म होती हैं वैसे ही लोग जनवरी में तलाख की अर्जी डाल देते हैं. हालांकि तलाक की प्रक्रिया पूरी होते-होते 2 से 3 महीने का समय लग जाता है.

तलाक के मामलों में बढ़ोतरी

बहुत से कपल्स छुट्टियों के दौरान एक साथ ज्यादा समय बिताते हैं. इस दौरान अगर रिश्ता पहले से कमजोर हो तो छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं. कई बार लोग इस दौरान ये महसूस करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं. कई बार ये एहसास जनवरी में तलाक के फैसले की भी वजह बन जाता है और लोग अलग होने का फैसला कर लेते हैं. कई रिसर्च के अनुसार हाल के कुछ सालों में जनवरी में तलाक के मामलों में 33% की बढ़ोतरी भी देखी गई है. वही त्योहारों के मौसम में इन मामलों में कमी देखी जाती है क्योंकि लोग परिवार के साथ बिना किसी टेंशन के त्योहार मनाना चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया का भी है हाथ

सोशल मीडिया भी इस ट्रेंड को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. नए साल पर लोग खुशहाल रिश्तों की तस्वीरें और परफेक्ट लाइफ पोस्ट करते हैं. इन्हें देखकर कई लोग अपने रिश्ते की तुलना करने लगते हैं. जब उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता वैसा नहीं है तो निराशा बढ़ती है और उनके मन में अपने पार्टनर से अलग होने का विचार आने लगता है. कई बार लोग न्यू इयर में अपनी पुरानी तक्लीफें लेकर नहीं जाता चाहते हैं ऐसे में बहुत से लोग इस वजह से भी जनवरी में तलाक की अर्जी दायर करते हैं.