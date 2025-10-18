किस पौधे से बनता है कपूर, क्यों पकड़ लेता है इतनी जल्दी आग? जानें इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण

त्योहार का सीजन चल रहा है. पूजा-पाठ के दौरान कपूर का इस्तेमाल किया जाता है. कपूर पर माचिस तीली दिखते हैं वह जल जाता है. कपूर चलते ही कपूर की सुगंधित महक फैल जाती है. आपके जेहन में कभी सवाल आया है कि आखिर यह कपूर कैसे बनता है, कपूर का पौधा कौन सा है. आइए जानते हैं कपूर किस पौधे से आता है वहीं कपूर इतनी जल्दी कैसे जल जाता है.

कैसे बनता है कपूर

मार्केट में दो तरह के कपूर मिलते हैं. पहला तो नेचुरल कपूर और दूसरा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल कपूर. नेचुरल कपूर कैम्फूर नाम के पेड़ से मिलता है. इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम Cinnamomum Camphora है. यह कैम्फूर पेड़ 50 से 60 फीट ऊंचा हो सकता है. इस पेड़ की पत्तियां गोल और 4 इंच चौड़ी होती है.

पेड़ की छाल से कपूर बनाया जाता है. जब पेड़ की छाल सूखने लगती है तो उसका रंग भूरा-ग्रे सा नजर आता है. इसके बाद इसकी छाल को पेड़ से अलग कर लिया जाता है. फिर इस छाल को गर्म करके रिफाइन किया जाता है. इसके बाद इसे पीसकर पाउडर बनाया जाता है. इसके बाद इस पाउडर को कपूर की शेप दी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां मिलता है कैम्फूर का पेड़

कैम्फूर का पेड़ पूर्वी एशिया यानी चीन में ज्यादा पाया जाता है. वैसे यह पेड़ जापान का मूल पेड़ है. चीन में लोक चिकित्सा पद्धति में इस पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है. नौवी शताब्दी के आसपास इसका इस्तेमाल कपूर बनाने के लिए किया गया. धीरे-धीरे दुनियाभर में कपूर फेमस हो गया.

भारत में कैसे आया कपूर

1932 में प्रकाशित शोध पत्र में कलकत्ता के स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के आर.एन चोपड़ा और बी. मुखर्जी ने उल्लेख किया है कि 1882-1883 के दौरान लखनऊ के हॉर्टिकल्चर गार्डन में कपूर की खेती में सफलता मिली थी. यह सफलता कुछ ही समय तक रही थी. फिर कुछ वर्षों बाद बड़े पैमाने पर कैम्फूर ट्री की खेती होने लगी.

क्यों जल उठता है कपूर

कपूर में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा काफी अच्छी पाई जाती है जिसकी वजह से इसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है जिसका अर्थ है कि यह बहुत हल्की हीट मिलने पर जलना शुरू कर देता है. इसकी वाष्प बहुत तेजी से हवा में फैल जाती है और वातावरण की ऑक्सीजन के सा मिलकर आसानी से जलने लग जाती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने बनाई ऐसी किडनी, किसी भी शरीर और ब्लड ग्रुप के साथ होगी फिट