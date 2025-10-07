Advertisement
नींद से जागे नहीं, कि दर्द से कराहने लगते हैं पैर, कहीं कोई बड़ा खतरा तो नहीं? ऐसे पहचानें

आपने कई बार महसूस किया होगा कि सुबह उठते वक्त पैरों में इतना दर्द करता है, कि मन होता कि कोई मालिश कर दें. अगर ऐसी परेशानी रोज महसूस होती है, तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 07, 2025, 06:07 AM IST
Leg Pain In The Morning: अगर आप सुबह बिस्तर से उठते ही पैरों में दर्द महसूस करते हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें. कई बार यह दर्द कुछ मिनटों में अपने आप चला जाता है, लेकिन अगर ऐसा रोजाना हो रहा है, तो ये शरीर में किसी परेशानी का इशारा हो सकता है. आइए जानते हैं, सुबह-सुबह पैरों में दर्द के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं.

सुबह पैरों में दर्द की वजह

1. ब्लड सर्कुलेशन की समस्या
सुबह पैरों में दर्द का एक प्रमुख कारण खराब ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है. रात में लंबे समय तक एक ही पोजीशन में सोने से पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे ब्लड का फ्लो सही नहीं हो पाता. नतीजतन, सुबह उठते ही पैरों में जकड़न और दर्द महसूस होता है. ये दिक्कत ज्यादातर डायबिटीज या हार्ट डिजीज से पीड़ित लोगों में ज्यादा पाई जाती है.

2. विटामिन डी और कैल्शियम की कमी
हड्डियों को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम बेहद जरूरी हैं. अगर शरीर में इन दोनों न्यूट्रीएंट्स की कमी हो, तो पैरों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं. इसका असर सुबह उठते समय सबसे ज्यादा महसूस होता है, जब शरीर लंबे समय तक रेस्ट मोड में रहने के बाद एक्टिव होने की कोशिश करता है.

3. प्लांटर फैसाइटिस 
प्लांटर फैसाइटिस (Plantar Fasciitis) जैसी कंडीशन तब होती है जब पैर के तलवे में मौजूद टिशू (फैसिया) में सूजन आ जाती है. इसका दर्द आमतौर पर एड़ी या तलवे के बीच के हिस्से में महसूस होता है और सुबह उठते ही सबसे तेज होता है. लंबे समय तक खड़े रहना या गलत फिटिंग वाले जूते पहनना इसके बड़े कारण हो सकते हैं.

4. गठिया या जोड़ों की सूजन
आर्थराइटिस यानी गठिया के मरीजों में सुबह के समय दर्द और जकड़न आम होती है. सोते बॉडी इनएक्टिव रहती है, जिससे जोड़ों में जमा तरल पदार्थ सूजन पैदा कर सकता है. यही वजह है कि सुबह उठते ही पैरों या घुटनों में दर्द महसूस होता है.

5. ओवरएक्सरसाइज या लंबे समय तक खड़े रहना
अगर आप दिनभर ज्यादा चल-फिरते हैं या खड़े रहते हैं, तो मांसपेशियों पर दबाव बढ़ जाता है. यह थकान रातभर में बढ़कर सुबह दर्द के रूप में सामने आ सकती है. ऐसे में पैरों को आराम देना और हल्का स्ट्रेचिंग करना फायदेमंद होता है.

6. सही जूते न पहनना
कई बार बहुत टाइट या फ्लैट सोल वाले जूते पहनने से पैर की मांसपेशियां तनाव में रहती हैं. रातभर के बाद जब आप उठते हैं, तो वही मसल्स दर्द करने लगते हैं.

राहत के लिए क्या करें?
सुबह उठने से पहले कुछ सेकंड तक स्ट्रेचिंग करें. पैरों की मालिश और गुनगुने पानी से सेंक भी राहत दे सकता है. अगर दर्द लगातार बना रहता है या चलने-फिरने में दिक्कत होती है, तो डॉक्टर से चेकअप करवाना जरूरी है, ताकि सही वजह का पता लग सके.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर.

leg painlegmorning

