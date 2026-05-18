होटल में क्यों होती है सफेद बेडशीट, कलरफुल चादर क्यों नहीं बिछाते, क्या है इसके पीछे का कारण

आपने अक्सर देखा होगा कि होटल की बेडशीट एकदम सफेद रंग की होती है. होटल में कलरफुल चादर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है. आइए जाते हैं सफेद बेडशीट ही क्यों होती है?
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होटल में रहने जब भी जाते हैं तो देखते हैं कि होटल की बेडशीट एकदम सफेद रंग की होती है. क्या आपने सोचा है कि होटल के रूम में सफेद रंग की बेडशीट ही क्यों होती है. होटल में कलरफुल चादर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है. होटल के रूम की सफेद चादर हमेशा नई जैसी लगती है. आप किसी भी होटल में चले जाए आपको चादर हमेशा सफेद मिलेगी. 5 स्टार होटल से लेकर 3 स्टार होटल या फिर आम होटल में भी सफेद चादर का इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है.
सफेद रंग सफाई का प्रतीक होता है. होटल में रोज नए मेहमान आते हैं. ऐसे में सफाई बेहद जरूरी है. सफेद चादर पर हल्की धूल और धाग एकदम नजर आ जाता है. होटल में सफेद चादर बिछाकर ये मैसेज दिया जाता है कि कमरा पूरी तरह से साफ और हाइजीन है. कलरफुल चादर में दाग छिप सकते हैं. ऐसे में सफेद चादर का इस्तेमाल होता है.
मनोविज्ञान के अनुसार सफेद रंग आंखों को सुकून देता है. जब हम ट्रेवल करते हैं तो हमें शांति चाहिए होती है. सफेद चादर को देख दिमाग रिलैक्स महसूस करता है. इसके अलावा सफेद रंग लग्जरी का भी एहसास करता है. सफेद चादर का इस्तेमाल करने से कमरा बेहद खूबसूरत और बड़ा भी लगता है. सफेद रंग मन को शांत करने में भी मदद करता है.
सफेद चादर को साफ करना आसान है. आपको यह पढ़कर हैरानी हुई होगी. दरअसल सफेद चादर को धोना बहुत ही आसान है. सफेद चादर के साथ गर्म पानी और ब्लीच डालकर साफ किया जाता है. ब्लीच डालने से कीटाणु के साथ-साथ दाग भी साफ हो जाते हैं. कलरफुल चादर में ब्लीच का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. इसलिए होटल की चादर हमेशा नई जैसी लगती है.
सफेद रंग की वजह से कमरे में रिफ्लेक्ट पड़ता है. इस वजह से कमरा ज्यादा बड़ा, खुला और हवादार नजर आता है. होटल के छोटे कमरों को बड़ा दिखाने के लिए भी सफेद चादर का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा रूम के पर्दे भी सफेद या बेज कलर के होते हैं.
होटल में काफी कमरे होते हैं. ऐसे में हर कमरे में अलग-अलग रंग की चादर रखी जाए तो उसे मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है. सफेद चादर बिछाने का एक ये फायदा भी अगर चादर खराब हो जाती है तो दूसरे दूसरी चादर के साथ चेंज किया जा सकता है.