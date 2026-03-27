Advertisement
trendingNow13155903
Hindi Newsलाइफस्टाइलदुनिया के नामी रईस क्यों उठते हैं जल्दी, इस फेमस मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया राज

दुनिया के नामी रईस क्यों उठते हैं जल्दी, इस फेमस मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया राज

दुनिया के अधिकतर अमीर और सफल लोगों में एक कॉमन आदत होती है. ये आदत उन्हें दुनिया में दूसरों से अलग बनाती है. वो आदत है सुबह जल्दी उठना. आइए जानते हैं अमीर लोग जल्दी क्यों उठते हैं? 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 27, 2026, 06:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया के नामी रईस क्यों उठते हैं जल्दी, इस फेमस मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया राज

आज के समय में हर इंसान लाइफ में सफलता हासिल करना चाहता है. लेकिन हर कोई सफलता का स्वाद नहीं चख पाता है. बहुत कम लोग उन आदतों को अपनाते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं. दुनिया के सफल लोगों की एक कॉमन आता है, जो उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाती है. वो आदत है सुबह जल्दी उठना. इंडिया के भी बड़े बिजनेसमैन और सीईओ जल्दी उठते हैं. आइए मोटिवेशनल स्पीकर डॉ. विवेक बिंद्रा से जानते हैं सुबह जल्दी उठना जीवन में सफलता के लिए क्यों जरूरी है. 

गोल्डन समय 
मोटिवेशनल स्पीकर का कहना है कि सुबह का समय दिमाग के लिए प्राइम टाइम से कम नहीं होता है. सुबह शांति होती है. दिमाग पूरी तरह से फ्रेश होता है. सफल लोग सुबह के समय को गोल्डन समय की तरह इस्तेमाल करते हैं. वह सुबह के समय प्लानिंग, रचनात्मक सोच, रणनीति और नई चीजे सीखते हैं. 

समय को करते हैं कंट्रोल 
सफल लोग अपने दिन की शुरुआत proactive तरीक से करते हैं. दिन की शुरुआत फोन और इमेल से नहीं बल्कि अपने काम पर फोकस करते हैं. जो इंसान समय को कंट्रोल कर लेता है, वह अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल कर सकता है. जल्दी उठने से इंसान पूरे दिन की प्लानिंग कर, दिन को सफल बना सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

टाइम करते हैं इंवेस्ट 
आम इंसान अपने समय को खर्च करते हैं, वहीं सफल लोग समय को निवेश करते हैं. वह अपने समय का इस्तेमाल इन कामों में करते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में ग्रोथ मिल सके. दुनिया के बड़े लीडर्स जैसे Elon Musk, Jeff Bezos और Bill Gates अपने समय को नई चीजों को सीखने, पढ़ने और रणनीति बनाने में लगाते हैं. उनकी यही आदत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है.

एक समय पर एक ही काम 
सफल लोग एक समय में एक ही काम करते हैं. भले ही आज के समय में  multitasking को काफी अच्छा माना जाता है. लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर का कहना है कि एक साथ दो काम करने से आप कोई भी काम पूरी तरह से नहीं कर रहे. Multitasking करने से फोकस कम होता है. इसके अलावा काम की क्वालिटी पर भी असर पड़ता है. इसी वजह से सफल लोग single-tasking पर ध्यान देते हैं. 

fallback

अनुशासन 
सफलता का बड़ा सीक्रेट टैलेंट नहीं बल्कि अनुशासन है. सफल लोग रोजाना एक ही रूटीन को फॉलो करते हैं. अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए committed रहते हैं. जीवन में अनुशासन का पालन करना इंसान को सफल बनाने में मदद करता है. 

जल्दी उठना जरूरी नहीं
जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, लेकिन यह सफलता की गारंटी नहीं देता है. जल्दी उठना और उस समय का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है. समय का सही इस्तेमाल करने से जीवन में सफलता मिलती है. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleMotivational Quotes

Trending news

न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
Justice SuryaKant
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?
Assam Assembly Elections 2026
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?
लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार: केंद्र सरकार
Press Briefing
लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार: केंद्र सरकार
Narendra Modi News LIVE: PM मोदी थोड़ी देर में करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक, चुनावी राज्यों के CM नहीं होंगे शामिल
PM Modi
Narendra Modi News LIVE: PM मोदी थोड़ी देर में करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक, चुनावी राज्यों के CM नहीं होंगे शामिल
सोनिया गांधी की हालत बेहतर, डॉक्टर बोले- जल्द में मिल सकती है हॉस्पिटल से छुट्टी
sonia gandhi
सोनिया गांधी की हालत बेहतर, डॉक्टर बोले- जल्द में मिल सकती है हॉस्पिटल से छुट्टी
जितनी भी निंदा की जाए... ईरान पर US के हमले की उमर अब्दुल्ला ने कड़ी आलोचना की
Jammu Kashmir
जितनी भी निंदा की जाए... ईरान पर US के हमले की उमर अब्दुल्ला ने कड़ी आलोचना की
खामेनेई के पोस्टर लिए MLA's का विधानसभा में प्रोटेस्ट, पहले धक्का-मुक्की फिर बवाल
Jammu and Kashmir
खामेनेई के पोस्टर लिए MLA's का विधानसभा में प्रोटेस्ट, पहले धक्का-मुक्की फिर बवाल
US करता है भारत का सम्मान...जंग के बीच ट्रंप के खास 'दूत' ने बांधे तारीफों के पुल
Elbridge Colby
US करता है भारत का सम्मान...जंग के बीच ट्रंप के खास 'दूत' ने बांधे तारीफों के पुल
जेब से दे रहे हो क्या... पेट्रोल पर शुल्क घटा तो PM की तारीफ सुन भड़क गई कांग्रेस
Petrol Diesel News
जेब से दे रहे हो क्या... पेट्रोल पर शुल्क घटा तो PM की तारीफ सुन भड़क गई कांग्रेस
कार्यालय तोड़ा, मारपीट की ... चुनाव से पहले हुई हिंसा पर BJP ने ममता पर साधा निशाना
West Bengal Election 2026
कार्यालय तोड़ा, मारपीट की ... चुनाव से पहले हुई हिंसा पर BJP ने ममता पर साधा निशाना