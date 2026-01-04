Advertisement
पहाड़ों पर क्यों खराब हो जाता है पेट? सफर पर जाने से पहले जरूर जान लें 'मोशन सिकनेस' से जुड़ी जरूरी बात

High Altitude Upset Stomach: नए साल के मौके पर सोशल मीडिया पर काफी लोगों की पहाड़ों की फोटो आपने जरूर देखी होगी. लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि वहां लोगों को पेट से जुड़ी कितनी समस्याएं होती हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 04, 2026, 10:49 PM IST
How to Avoid Stomach Problem During Travel: नए साल की शुरुआत अक्सर लोग पहाड़ों और ऊंची जगहों पर घूम कर करना चाहते हैं. लेकिन ऊंचाई पर यात्रा करते समय अक्सर पेट खराब होने की शिकायत आती है. इसका मुख्य कारण हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है. ऊंचाई पर वेगस नर्व सही काम नहीं करती, डाइजेशन स्लो पड़ जाती है, गैस बनती है और पेट फूलने की शिकायत रहती है. ठंड भी डाइजेशन को और स्लो कर देती है. ट्रैवल से माइक्रोबायोम पर भी असर पड़ता है. ऐसे में सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा ने ऊंचाई पर ट्रैवल करने वालों के लिए जरूरी सलाह दी.

 

क्या कहती हैं न्यूट्रिशनिस्ट?
न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि हाई एल्टीट्यूड पर सिर्फ पेट फूलना ही नहीं होता, बल्कि पूरा पेट बेतरतीब हो जाता है. इसका मुख्य कारण है हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन की कमी, जो शरीर के नर्वस सिस्टम को असर डालती है. इससे डाइजेशन पर असर पड़ता है. उन्होंने एक स्टडी का हवाला देते हुए बताया कि हाइपोक्सिया जीआई मोटिलिटी, यानी आंतों की गति को धीमा करता है पाचन में बदलाव करता है.

वेगस नर्व का डाइजेशन पर असर  
ऊंचाई बढ़ने पर हाइपोक्सिया के कारण वेगस नर्व ठीक से काम नहीं करती. वेगस नर्व पाचन को कंट्रोल करती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से यह खराब हो जाती है. नतीजतन, आंतों की गतिशीलता (मोटिलिटी) धीमी पड़ जाती है, एंजाइम्स सही से रिलीज नहीं होते और पेट देर से खाली होता है. इससे गैस, ब्लोटिंग और असहजता बढ़ जाती है. इसके अलावा, ऊंचाई पर ठंड का मौसम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जो 'फाइट या फ्लाइट' मोड है. यह मोड शरीर को एनर्जी बचाने के लिए मजबूर करता है, जिससे पाचन और धीमा हो जाता है.

 

नर्वस सिस्टम पर असर
एक्सपर्ट के अनुसार यह सिर्फ एयर प्रेशर की समस्या नहीं है, बल्कि पूरा नर्वस सिस्टम एनर्जी कंजर्वेशन मोड में चला जाता है. ट्रैवल का असर भी पेट के माइक्रोबायोम पर पड़ता है, जो गट बैक्टीरिया का संतुलन है. ऊंचाई पर यह असर और बढ़ जाता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं गंभीर हो सकती हैं.

 

न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह
न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह है कि जिस तरह सूटकेस पैक करने से पहले सोच-समझकर तैयारी करते हैं, उसी तरह पेट को भी तैयार करें। सफर पर निकलने से पहले हल्का भोजन लें, हाइड्रेशन का ध्यान रखें और ऐसे भोजन या नाश्ते का चुनाव करें, जो पाचन को सपोर्ट करें।
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

high altitude upset stomachmountains increase stomach issue

