एयरपोर्ट चेकिंग के दौरान लैपटॉप क्यों निकाला जाता है? जानें इसके पीछे क्या होते हैं कारण

Why Remove Laptop At Airport: एयरपोर्ट पर आपने अक्सर देखा होगा कि चेकिंग के दौरान बैग से लैपटॉप निकाला जाता है. लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है? इस खबर में हम आपको इसका कारण बताएंगे..

 

Oct 31, 2025, 07:02 PM IST
Laptop Airport Security: प्लेन से ट्रेवल करते समय एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान यात्रियों को लैपटॉप, टैबलेट या हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को निकालकर अलग ट्रे में रखने के लिए कहा जाता है. कई लोगों को यह झंझट लगता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का क्या कारण है? आपको बता दें, इसके पीछे बहुत ही जरूरी सुरक्षा कारण छिपे होते हैं. इस खबर में हम आपको इसका जवाब आसान शब्दों में बताएंगे. 

 

X-Ray मशीन से लैपटॉप की साफ तस्वार
एयरपोर्ट पर बैग की जांच X-Ray स्कैनर से की जाती है. इस मशीन की मदद से बैग के अंदर के समान की तस्वीर बनाती है. लेकिन लैपटॉप के अंदर के मेटल, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, जो बहुत घने दिखते हैं. इस X-Ray इमेज बाकी के सामान साफ दिखाई नहीं देते हैं. अगर किसी ने लैपटॉप के नीच कोई खतरनाक सामान रखा हो, तो वह पकड़ा नहीं जाता. ऐसे में लैपटॉप को अगल ट्रे में रखने से सिक्योरिटी अधिकारी हर सामान को साफ-साफ देख पाते हैं.

हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अलग जांच
लैपटॉप, टैबलेट या दूसरे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर सर्किट, वायर और बैटरी होती हैं. ये सभी हिस्से सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं होता. ऐसे में लैपटॉप को अलग करने से अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसमें कोई ब्लास्ट या छिपा हुआ डिवाइस न हो. इस चीज से यात्रियों को परेशान करना नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से अच्छा होता है.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

