नेपाली शादी में दूल्हा-दुल्हन क्यों पहनते हैं घास की माला, जानें इसके पीछे का कारण

नेपाल अपने सांस्कृतिक के लिए  दुनियाभर में जाना जाता है. क्या आप जानते हैं नेपाल में शादी के समय दूल्हा-दुल्हन को घास की माला पहनते हैं. आइए जानते हैं आखिर क्यों वर-वधु घास की माला पहनते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:09 PM IST
नेपाल अपनी सांस्कृतिक के लिए जाना जाता है. नेपाल की परंपराएं दुनियाभर में मशहूर हैं. भारतीय शादी में दूल्हा-दुल्हन एक दूसरे को जय माला पहनते हैं, लेकिन नेपाल की परंपराएं भारत सो थोड़ी अलग हैं. भारत में एक तरफ दूल्हा नोटो की माला पहनता है वहीं नेपाल में दूल्हा और दुल्हन घास यानी दूर्वा की माला पहनते हैं. आइए जानते हैं वर-वधु क्यों पहनते हैं घास की माला. 

नेपाली दूल्हा-दुल्हन क्यों पहनते हैं घास की माला 
नेपाल में शादी के दौरान दूल्हा-दुल्हन घास की माला पहनते हैं. ऐसा माना जाता है कि घास लंबे, नए और समृद्ध जीवन का प्रतीक होता है. कपल को यह माला इसलिए पहनाई जाती है ताकि उनका नया जीवन समृ्द्धि और लंबा चले. इसी वजह से नेपाल की शादियों में दूल्हा-दुल्हन के गले में दूर्वा की माला देखने को मिलती है. 

घास की ही माला क्यों पहनाते हैं? 
नेपाली परंपरा के अनुसार घास की माला पहनाकर दूल्हा-दुल्हन का आशीर्वाद दिया जाता है कि उनका जीवन भी दूर्वा की तरह हरा-भरा रहे. दूर्वा गर्मी के मौसम में भी सूख जाती है लेकिन फिर जैसे ही बारिश आती है दूर्वा फिर से हरी हो जाती है. जिसका अर्थ है कि शादी में कुछ खटपट होती है तो दूर्वा की तरह संयम रखना चाहिए क्योंकि बारिश आने के बाद दूर्वा फिर से हरी हो जाती है. उसी तरह शादी में आ रही है समस्या भी दूर हो जाती है. 

बरमूडा घास से बनाते हैं माला
नेपाली शादी में घास की माला पहनाना बेहद जरूरी है. माला दूल्हा-दुल्हन के लिए आशीर्वाद होता है. नेपाली कपल के लिए घास की माला को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया जाता है. घास की माला में स्टोन और कलर का इस्तेमाल किया जाता है. क्या आप जानते हैं माला बनाने के लिए बरमूडा घास का इस्तेमाल किया जाता है. क्योंकि इस घास को काटने के बाद भी यह घास मुरझाती नहीं है. 

;