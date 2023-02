Oversleeping: कुंभकर्ण की नींद सोना सेहत के लिए खतरनाक, ज्यादा आराम हो जाएगा हराम

Why Oversleeping Is Bad For Your Health: अच्छी सेहत के लिए आराम बेहद जरूरी है, यही वजह है कि हर हेल्थ एक्सपर्ट हेल्दी एडल्ट को रोजाना 7 से 8 घंटे सोने की सलाह देते हैं. इससे दिनभर की थकान दूर हो जाती है और आप फ्रेश फील करते हैं. इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि कम सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं हद से ज्यादा स्लीप आपके स्वास्थ्य के लिए घातक भी हो सकता है. आइए कुंभकर्ण की नींद लेने के नुकसान पर एक नजर डालते हैं.

ज्यादा सोने के नुकसान

1. दिल की बीमारियां (Heart Disease)

अगर आपकी की नींद 8 घंटे बाद भी नहीं खुलती है तो इसके लिए अलार्म या घर के सदस्यों की मदद लें, क्योंकि अगर आप देर तक सोएंगे तो हार्ट को खतरा हो सकता है. इससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा बढ़ जाता है.

2. सिर दर्द (Headache)

अगर आप पर्याप्त नींद लेते हैं तो इससे थकान और सर दर्द दूर हो जाता है, लेकिन अगर आप हद से ज्यादा सोने के आदी हैं तो इससे सिर का दर्द बढ़ सकता है, इसलिए इस बुरी आदतों को जितनी जल्दी हो सके बदल दें.

3. डिप्रेशन (Depression)

इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि कम सोने से तनाव हो सकता है, लेकिन ज्यादा सोने से भी ऐसी परेशानियां पेश आ सकती हैं. जो लोग अपनी नींद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, वो अक्सर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं.

4. मोटापा (Obesity)

जब आप एक लिमिट से ज्यादा नींद लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिजिकल एक्टिविटीज के लिए वक्त नहीं निकाल पाते होंगे, ऐसे में पेट और कमर की चर्बी बढ़ना लाजमी है. ये आगे चलकर डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की वजह बन सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

