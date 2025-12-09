Advertisement
trendingNow13034934
Hindi Newsलाइफस्टाइल

क्या घर पर उबालते हैं पैकेट वाला दूध? खुद अपने हाथों से खत्म कर रहे दूध का प्रोटीन और विटामिन्स

आज के समय में अधिकतर घरों में पैकेट वाला दूध आता है. ज्यादातर घरों में पैकेट वाले दूध को पहले उबाला जाता है लेकिन यह पैकेट वाले दूध को उबालने की जरूरत नहीं है, आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंस क्या है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 09, 2025, 04:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या घर पर उबालते हैं पैकेट वाला दूध? खुद अपने हाथों से खत्म कर रहे दूध का प्रोटीन और विटामिन्स

आज के समय में अधिकतर घरों में पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल किया जाता है. पैकेट वाला दूध आसानी से मिल जाता है. अधिकतर घरों में पैकेट वाले दूध को पहले उबाला जाता है इसके बाद दूध का सेवन किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं पैकेट वाले दूध को उबालने की जरूरत नहीं होती है. आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंस क्या है. 

पैकेट वाला दूध को उबालने की नहीं है जरूरत 
साइंस, डॉक्टर और डेयरी टैक्नॉलॉजिस्ट के अनुसार पैकेट वाले दूध को उबालने की जरूरत नहीं होती है. दरअसल पैकेट वाला दूध पहले से ही अल्ट्रा हाई टेंपरेचर पाश्चुरीकरण प्रोसेस से कीटाणुमुक्त और शुद्ध होकर आपके घर पर आता है, ऐसे में दूध को उबालने की जरूरत नहीं होती है. 

पोषक तत्वों की कमी 
पैकेट वाला दूध उबालने से पोषक तत्वों की कमी हो सकती है. दूध उबालने से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और प्रोटीन की गुणवत्ता कम हो सकती है. पैकेट वाला दूध को आप पैकेट खोने के बाद सीधा पी सकते हैं. वहीं अगर दूध कई घंटों तक खुल रखा या फिर फ्रिज के बाहर रखा है तो आपके उसे हल्का गर्म कर सकते हैं, लेकिन दूध को उबालने की जरूरत नहीं होती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

केमिकल रिएक्शन 
दूध को उबालने से केमिकल रिएक्शन हो सकता है. दरअसल दूध में मौजूद लैक्टोज और प्रोटीन के बीच केमिकल रिएक्शन होता है जिस वजह से दूध का रंग हल्का भूरा हो सकता है वहीं स्वाद में भी बदलाव आ सकता है. दूध को उबालने से दूध का इमल्शन टूट सकता है. 

पैकेट का दूध कब गर्म करना चाहिए 
पैकेट वाले दूध को हल्का गर्म किया जा सकता है 
पहले जब आपको गर्म दूध पीने का मन हो तो आप दूध को कम कर सकते है. 
दूसरा जब पैकेट खोलने के बाद दूध कई घंटों तक कमरे के तापमान में रह गया है. इस कंडीशन में दूध को उबालना नहीं बल्कि गर्म करना चाहिए. 
पैकेट वाले दूध को हमेशा फ्रिज में रखना चाहिए. फ्रिज में रखने के बाद आप दूध को 2 से 3 दिन तक यूज कर सकते हैं. 

दूधिए से लिए दूध को उबालें 
दूधिए से घर आप दूध लेते हैं तो उसे जरूर उबालें क्योंकि वह दूध अनप्रोसेस्ड होता है, ऐसे में इस दूध को जरूर उबालना चाहिए. क्योंकि दूधिए वाले कच्चे दूध में हानिकारक सुक्ष्मजीव हो सकते हैं. इसके अलावा इसमें पैरासाइट भी हो सकता है. पशु के थनों में संक्रमण या बीमारियां भी हो सकती है. ऐसे में दूधिए वाले दूध को हमेशा उबालना चाहिए. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

health tipsScience

Trending news

गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
Goa Nightclub Fire
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
Sheikh Hasina
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
Karnataka News
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...
Goa Nightclub Fire
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
Delhi Blast 2025
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
amit shah
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
Congress MP Manish Tewari
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल