आज के समय में लोग मैसेज में ज्यादा बात करते हैं. रिलेशनशिप में पार्टनर एक दूसरे को मैसेज करके अपने दिनभर की जानकारी देते हैं. कई बार आप अपने पार्टनर को लंबा चौड़ा मैसेज लिखते हैं, लेकिन आपका पार्टनर हम्म का मैसेज कर देता है. इस मैसेज के बाद बातचीत बिल्कुल खत्म हो जाती है. ऐसे में दूसरे पार्टनर के दिमाग में कई सवाल आते हैं. ऐसे में रिश्तों में लड़ाई-झगड़े शुरू होने लगते हैं.
psychologist_santhoshini ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि अगर आपका पार्टनर कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नजर अंदाज या झूठ बोल रहे हैं. दरअसल वह कुछ समय के लिए शांत रहना पसंद करते हैं.
साइकोलॉजी के अनुसार कुछ लोग अपने इमोशन को बयां नहीं कर पाते हैं. जब वह किसी से बातचीत करने में सहज महसूस नहीं करते हैं तो वह मैसेज में हम्म लिखकर एक दूरी बना लेते हैं. साइकोलॉजी में इमोशनल स्पेस कहते हैं.
कई बार पार्टनर ऑफिस में काम, मीटिंग और दिनभर की भागदौड़ की वजह से इंसान इतना ज्यादा थक जाता है कि उसके पास लंबे रिप्लाई करने की एनर्जी नहीं होती है. ऐसे में वह केवल हम्म बोलते हैं. उनका मतलब होता है कि हमने तुम्हारा मैसेज देख लिया है.
हर किसी मैसेज में बात करने का तरीका अलग होता है. कुछ लोग चैटिंग में दिल की बात कहना ज्यादा सहज महसूस करते हैं वहीं कुछ लोग मैसेज में केवल काम की बात करना पसंद करते हैं. ऐसे में लोग मैसेज में हम्म लिख देते हैं.
एक्सपर्ट के अनुसार हम्म मैसेज लिखने की वजह से रिश्ते पर गहरा असर पड़ता है. हम्म लिखने से रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है जिस वजह से रिश्ते में काफी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है.
जब पार्टनर का मूड अच्छा ना हो तो अपने पार्टनर से खुलकर बात करनी चाहिए. इसके अलावा कोई जरूरी और सीरियस बात है तो चैटिंग करने की बजाय अपने पार्टनर को सीधे कॉल कर सकते हैं.
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