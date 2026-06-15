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क्या आपका पार्टनर भी चैटिंग के दौरान Hmmm मैसेज कर बातचीत कर देता है खत्म? एक्सपर्ट ने बताया इसके पीछे की साइकोलॉजी

आज कल के रिलेशनशिप में लोग मैसेज में ज्यादा बात करते हैं. कई बार चैटिंग के दौरान Hmmm का मैसेज आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकता है. आइए जानते हैं इस मैसेज के पीछे की साइकोलॉजी.

Written ByShilpa
Published: Jun 15, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:53 PM IST
क्या आपका पार्टनर भी चैटिंग के दौरान Hmmm मैसेज कर बातचीत कर देता है खत्म? एक्सपर्ट ने बताया इसके पीछे की साइकोलॉजी

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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