Hindi Newsलाइफस्टाइलशहरों से गांव क्यों भाग रहे युवा? इस कारण कर रहे नौकरी छोड़कर सुकून की तलाश...

शहरों से गांव क्यों भाग रहे युवा? इस कारण कर रहे नौकरी छोड़कर सुकून की तलाश...

Young Professionals Moving Out of Cities: आज के समय में लोग शहरों से गांव की तरफ भाग रहे हैं. नौकरी छोड़कर सुकून की तलाश कर रहे हैं. इस खबर में हम आपको इसका कारण बताएंगे..

 

Dec 15, 2025, 12:21 AM IST
शहरों से गांव क्यों भाग रहे युवा? इस कारण कर रहे नौकरी छोड़कर सुकून की तलाश...

Millennials and Work Relocation: आज के समय में बड़े शहरों से लोग गांव की ओर भाग रहे हैं. एक समय था कि बड़े शहरों की ऊंची इमारतें, मोटी सैलरी और तेज रफ्तार जिंदगी युवाओं का सपना हुआ करती थीं. लेकिन अब वहीं चीजें कई युवाओं को थका रही है. शहरों का बढ़ता स्ट्रेस, महंगाई और खराब लाइफस्टाइल ने नौजवानों को अपने फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है. यही कारण है कि आज के समय में बड़ी कंपनियों में काम करने वाले कई युवा शहर छोड़कर छोटे कस्बों या अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि इसका कारण क्या है?

 

शहरों की महंगाई
बड़े शहरों में ज्यादा कमाई होने के बाद भी खर्च उससे कहीं तेज रफ्तार से बढ़ा है. किराया, मेंटेनेंस, ट्रैफिक और रोजमर्रा की जरूरतें युवाओं की जेब पर असर पड़ रही हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक, समान बजट में शहरों में छोटा और घुटन भरा घर मिलता है, वहीं छोटे शहरों या उपनगरीय इलाकों में बड़ा, खुला और सस्ता घर मिल जाता है. यही वहीं कारण है कि युवा अब केवल सैलरी नहीं, बल्कि बचत और स्थिर जीवन को ज्यादा अहमियत देने लगे हैं. 

महामारी और वर्क कल्चर
कोरोना ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि जिंदगी सिर्फ ऑफिस और मीटिंग्स तक नहीं है. घर से काम और हाइब्रिड वर्क मॉडल ने युवाओं को स्थान की आजादी दी है. अब रोज ऑफिस जाने की मजबूरी नहीं रही, जिससे वे शांत, हरियाली से भरी जगहों पर रहकर भी काम कर सकते हैं. खुली हवा, कम भीड़ और मानसिक शांति, ये सब अब प्राथमिकता बन चुके हैं.

 

लाइफस्टाइल
आज के समय में 'अच्छी जिंदगी' को नए नजर से देख रहे हैं. उनके लिए अब शांत माहौल, परिवार के लिए अच्छा वातावरण, बच्चों के खेलने की जगह और बेहतर हेल्थ ज्यादा मायने रखता है. इसे देखते हुए रियल एस्टेट डेवलपर्स भी टाउनशिप, ग्रीन स्पेस और को-वर्किंग सुविधाओं वाले प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

