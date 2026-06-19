प्यार में एक बार भी धोखा मिल जाता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है. प्यार में धोखा मिलने के दर्द से इंसान को उबरने में बहुत समय लग जाता है. लेकिन प्यार में बार-बार धोखा मिलना खराब किस्मत नहीं आपकी गलती का भी नतीजा हो सकता है. कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से हमें प्यार में धोखा एक बार नहीं बल्कि बार-बार मिल सकता है.
अगर आपको भी बार-बार प्यार में धोखा मिल रहा है तो आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिसकी वजह से आपका दिल बार-बार टूट रहा है. इन गलतियों को सुधारकर आप प्यार में मिलने वाले धोखे पर ब्रेक लग सकता है.
शुरुआत में पार्टनर का व्यवहार अजीब लगता है या फिर झूठ बोलता है तो लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं. आने वाले समय में यही चीजें आपके रिश्ते को खराब करते हैं. जिस इंसान के एक्शन और शब्दों में तालमेल नहीं है तो वह आगे चलकर आपको धोखा दे सकता है.
अगर आप अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए अपने आत्मसम्मान और इच्छा को दरकिनार कर देते हैं. जब आप खुद को कम आंकने लगते हैं, तो सामने वाला आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है. जब तक आप अपने आप से प्यार और सम्मान नहीं करेंगे तो सामने वाला भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा. जब पार्टनर आपका वैल्यू नहीं करेगा तो वो कभी भी धोखा दे सकता है. सेल्फ लव होना बेहद जरूरी है.
कई बार लोग पुराने ब्रेकअप के दर्द को कम करने या फिर मिटाने के लिए बिना सोचे समझे जल्दबाजी में नए रिलेशन में चले जाते हैं. रिश्ते में कभी आने के दौरान जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. क्योंकि आप इस कंडीशन में सामने वाले पर इमोशनली डिपेंड हो जाएंगे.
अपने पार्टनर पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना सही नहीं है. रिश्ते में खुलकर बात करना चाहिए. पार्टनर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं बल्कि लॉजिकल भरोसा करना चाहिए. किसी भी रिश्ते में भरोसा समय के साथ होता है. अगर आप अपने पार्टनर पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो आपको प्यार में धोखा मिल सकता है.