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क्या आपको भी प्यार में हर बार मिल रहा है धोखा? कहीं आप कर तो रहीं रहे ये गलतियां

कुछ लोगों के प्यार में एक बार धोखा मिल ही जाता है. लेकिन प्यार में बार-बार धोखा मिल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है. आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में.

Written ByShilpa
Published: Jun 19, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:28 PM IST
क्या आपको भी प्यार में हर बार मिल रहा है धोखा? कहीं आप कर तो रहीं रहे ये गलतियां

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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