ब्रश करने के बाद भी मुंह से आती है गंदी बदबू? करें ये उपाय दूर होगी दुर्गंध!

World Oral Health Day मुंह की बदबू एक आम समस्या बन गई है. मुंह की बदबू की वजह से ना केवल इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस पर असर पड़ता है बल्कि सामने वाले इंसान पर भी गलत प्रभाव पड़ता है. मुंह से आने वाली बदबू को घरेलू उपाय की मदद से दूर किया जा सकता है. आइए जानते हैं मुंह की बदबू कैसे दूर करें.

मुंह से बदबू आने का कारण

मुंह से बदबू आने का सबसे बड़ा कारण मुंह की सही सफाई ना होना, दांतों में फंसे खाने के कण और पेट में गड़बड़ी की वजह से मुंह से बदबू आती है. रोजाना ब्रश करने और जीभ की सफाई करने से मुंह से आने वाली बदबू को कम किया जा सकता है.

इलायची या लौंग चबाएं

इलायची और लौंग में नेचुरल एंटीबेक्टीरियल गुण होते हैं. इन्हें चबाने से मुंह में ताजगी आती है. वहीं मुंह की बदबू दूर होती है.

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नींबू और नमक से कुल्ला

एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू का रस और चुटकीभर नमक मिलाकर कुल्ला करें. इस पानी से कुल्ला करने से मुंह के बैक्टीरिया खत्म होते हैं. वहीं सांस में ताजगी बनी रहती है.

नमक पानी से गरारा

दिन में दो बार गुनगुने नमक पानी से गरारा करना चाहिए. गुनगुने पानी से गरारा करने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं. वहीं मुंह की बदबू भी दूर होती है.

तुलसी या पुदीना का पत्ता चबाएं

तुलसी और पुदीना के पत्ते में भी एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं. जो कि मुंह की बदबू को दूर करते हैं.

पानी का करें सेवन

कम पानी पीने की वजह से मुंह से बदबू की समस्या हो सकती है. दरअसल मुंह सूख रहने की वजह से जेरोस्टोमिया की समस्या होती है. जब मुंह में लार का उत्पादन कम होता है तो बैक्टीरिया और खाद्य कणों को साफ करने का प्रोसेस धीमा होता है. लार में एंजाइम होते हैं जो कि मुंह में बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते हैं. मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए पानी पीना चाहिए.

सौंफ चबाएं

सौंफ चबाने से भी मुंह की दुर्गंध दूर हो सकती है. रोजाना सौंफ चबाने से ताजा सांसे मिलती है. सौंफ में एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं जो कि मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.