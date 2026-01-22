Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइलचिकन-मटन नहीं, प्लांट बेस्ट प्रोटीन से पाएं असली ताकत; जानें कैसे करें डाइट में शामिल..

चिकन-मटन नहीं, 'प्लांट बेस्ट प्रोटीन' से पाएं असली ताकत; जानें कैसे करें डाइट में शामिल..

Plant Based Protein Benefits: नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन की तुलना में प्लांट-बेस्ट प्रोटीन न केवल पचाने में आसान होता है, बल्कि यह कई गंभीर बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि पौधों से मिलने वाला प्रोटीन क्यों बेहतर है?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:14 PM IST
चिकन-मटन नहीं, 'प्लांट बेस्ट प्रोटीन' से पाएं असली ताकत; जानें कैसे करें डाइट में शामिल..

Plant Based Protein: बॉडी के लिए प्रोटीन सोर्स की बात की जाए, तो हमेशा अंडा, मांस, मछली की बात की जाती है. लेकिन कभी भी किसी का ध्यान प्लांट बेस्ट प्रोटीन पर नहीं जाता है. हालांकि आधुनिक साइंस और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स की माने तो प्लांट बेस्ट प्रोटीन मांस-मछली से ज्यादा फायदेमंद होता है. पौधों से मिलने वाला प्रोटीन पचने में आसान होने के साथ-साथ बॉडी को कई गंभीर बीमारियों से भी बचाने की क्षमता रखता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि क्यों प्लांट बेस्ट प्रोटीन, मांसाहारी प्रोटीन से बेहतर है और इसे खाने का बेस्ट तरीका क्या है?

 

क्यों बेहतर है प्लांट बेस्ट प्रोटीन?
नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन में प्रोटीन के साथ-साथ 'सैचुरेटेड फैड' और 'कोलेस्ट्रॉल' भी होता है, जो आर्टरिज को ब्लॉक कर सकता है. वहीं इसके अलावा प्लांट बेस्ट प्रोटीन, जैसे दालें, बीज और ड्राई फ्रूट्स कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं. इनमें अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होता हैं, जो हार्ट हेल्थ को दुरुस्त रखने के साथ-साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है. 

फाइबर का पावरहाउस
मीट या अंडे में फाइबर बिल्कुल नहीं होता है. इससे अक्सर कब्ज की समस्या हो जाती है. ऐसे में प्लांट बेस्ट प्रोटीन में फाइबर की मात्रा अच्छी होता है. यह डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के साथ-साथ पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है. 

 

सूजन 
नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन बॉडी में एसिडिक वातावरण बना सतका है, जो सूजन बढ़ा सकती है. वहीं प्लांट बेस्ट एल्कलाइन नेचर के होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं. खासकर वर्कआउट के बाद मसल्स की रिकवरी को तेज करने और बॉडी के अंदरूनी सूजन को कम करने में मददगार होता है.  

 

प्लांट बेस्ट प्रोटीन को डाइट में कैसे शामिल करें?
प्लांट बेस्ट प्रोटीन को सही तरीके से खाया जाए, तो यह बेहद पावरफुल मील बन जाता है. आपको बता दें, दाल-चावल या खिचड़ी प्रोटीन से भरपूर मील है. जब आप अनाज और दाल को मिलाकर खाते हैं, तो ये बॉडी को सभी जरूरी अमीनो एसिड देता है. मूंग और चने को अंकुरित करके खाना भी प्रोटीन का अच्छी सोर्स है. इसे सुबह के नाश्ते में खाना बेहद फायदेमंद है. सोयाबीन को 'शाकाहारियों का मीट' कहा जाता है. इसमें चिकन के बराबर प्रोटीन होता है. ऐसे में हफ्ते में 2 से 3 बार सोय चंक्स या टोफू खाना बेस्ट है. साथ ही डाइट में सीड्स और नट्स शामिल करें. 

 

