Add Zee Business As A Preferred Source
App

बरसात में ही क्यों बढ़ जाता है निमोनिया का रिस्क? शुरुआती लक्षण को ना करें नजरअंदाज

बरसात के मौसम में निमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है. इंडियन जर्लन ऑफ चेस्ट डिजीज एंड अलाइड साइंस की स्टडी के अनुसार बारिश में भीगकर गीले रहने की वजह से निमोनिया का रिस्क बढ़ सकता है.

Written ByShilpa
Published: Jul 17, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:50 AM IST
बरसात में ही क्यों बढ़ जाता है निमोनिया का रिस्क? शुरुआती लक्षण को ना करें नजरअंदाज
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मैटरनिटी लीव के बाद गई नौकरी, भारतीय महिला ने नहीं मानी हार; अब बना रही खुद की पहचान
maternity leave40 min ago
2
The Odyssey52 min ago
3
lifestyle1 hr ago
4
Surya Guru Yuti1 hr ago
5
Hydrogen Train1 hr ago