सावधान! घर पर ही काट देते हैं 'मस्सा'? ये गलती स्किन कैंसर का बन सकती है कारण

Wart Removal At Home: सोशल मीडिया के जमाने में घरेलू नुस्खों की बाढ़ आई हुई है. चेहरे, बॉडी की समस्या या किसी बीमारी के लिए भी घरेलू नुस्खों के इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. कई बार ये घरेलू नुस्खे काफी खतरनाक होते हैं और आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं. चेहरे या शरीर पर कोई 'मस्सा' दिखने पर लोग अक्सर उसे कैंची से काटने, धागे से बांधने या किसी लोशन से जलाने जैसे घरेलू नुस्खे बताते हैं. लेकिन हाल ही में हेल्थ एक्सपर्ट ने इसको लेकर चेतावनी दी है, कि ऐसा करना आपकी लाइफ के लिए किसी जोखिम से कम नहीं है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि मस्सों के साथ घर पर छेड़छाड़ क्यों नहीं करनी चाहिए..

स्किन कैंसर

हर मस्सा एक जैसा नहीं होता है. आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन कुछ खास तरह के मस्से होते हैं, जिसे 'मेलानोमा' यानी स्किन कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. ऐसे में अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के इसे घर पर ही काट देते हैं या जला देते हैं, तो डॉक्टर के लिए ये जांचना असंभव हो जाता है कि ये मस्सा खतरनाक था या नहीं. वहीं मस्से को आधा अधूरा कांटने से कैंसर की सेल्स शरीर के अंदर ही रह जाती है और बाद में तेजी से फैल सकती है.

गंभीर इंफेक्शन और परमानेंट दाग

घर पर मस्से को काटने के लिए आमतौर पर लोग कैंची या ब्लेड जैसी घर पर इस्तेमाल की जाने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये चीजें स्टेरेलाइज्ड नहीं होते. इनसे स्किन कटने पर बैक्टीरिया बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे गंभीर इंफेक्शन या सेप्सिस हो सकता है. इसके साथ-साथ गलत तरीके से मस्सा हटाने से स्किन पर गहरा और कभी न मिटने वाला निशान या गड्ढा बन सकता है, जो दिखने में मस्से से भी ज्यादा खराब ला सकता है.

ज्यादा ब्लीडिंग का खतरा

घर पर मस्से को काटने से ज्यादा ब्लीडिंग का खतरा होता है. मस्से स्किन की गहराई तक जुड़े होते हैं. साथ ही इनमें ब्लड वेसल्स का जाल भी हो सकता है. ऐसे में इन्हें खुद से काटने पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे घर पर रोकना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में इसे घर पर करना बेहद खतरनाक है. अगर आपको मस्सा हटाना भी है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाना चाहिए, वो इसे खास तकनीकों और सही उपकरणों से हटाते हैं, जिससे ब्लीडिंग न हो और घाव जल्दी भर सके.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.