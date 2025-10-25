क्यों काली पड़ जाती है चांदी की पायल, जानें इसे चमकाने का देसी तरीका!

चांदी की पायल अक्सर काली हो जाती हैं. रोज पहनने के बाद भी चांदी की पायल काली क्यों पड़ती है. फेस्टिवल के मौके पर काली पायल पहनने से पैरों की खूबसूरती कम हो जाती है. आइए जानते हैं चांदी की पायल काली क्यों पड़ती है? काली पायल को साफ कैसे करें.

चांदी की पायल क्यों होती है काली

चांदी की पायल केमिकल रिएक्शन की वजह से काली पड़ जाती है. दरअसल चांदी हवा में मौजूद सल्फर यौगिक के साथ रिएक्शन करता है जिससे चांदी सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है. इसके अलावा नमी, पसीने और शरीर के ऑयल के संपर्क की वजह से भी चांदी काली पड़ सकती है.

बेकिंग सोडा से करें चांदी की सफाई

चांदी की पायल काली हो गई है तो आप बेकिंग सोडा से चांदी की पायल चमका सकते हैं. बेकिंग सोडा की मदद से आपकी पायल चमकदार बन जाएगी. पायल साफ करने के लिए एक कटोरी में गुनगुना पानी लें. इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट टूथब्रश और कपड़े की मदद से चांदी की पायल को साफ करें. ऐसा करने से चांदी का कालापन दूर हो जाएगा.

साबुन और गुनगुने का पानी का इस्तेमाल

चांदी की पायल को साफ करन के लिए साबुन और गुनगुना पानी का बेहद आसान उपाय है. सबसे पहले पानी को गर्म कर लें इसके बाद इसमें साबुन डाल दें. इसके बाद इस पानी में पायल डाल दें. फिर ब्रश की मदद से पायल साफ कर लें. फिर सिंपल पानी से पायल को साफ कर लें. आपकी पायल चमक जाएगी.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

