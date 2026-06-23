अक्सर कुछ लोग रिश्ते की शुरुआत में ही बोलते हैं कि अगर चीजें ठीक नहीं रही तो हम अलग हो जाएंगे. इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि देखते हैं ये रिश्ता कितना चलता है. अधिकतर लोग शुरुआत में ही पार्टनर को बोल देते हैं कि अगर हम एक दूसरे को समझ नहीं आए तो अलग हो जाएंगे, चीजें समझ नहीं आएगी तो कोई फायदा नहीं है. अगर आपसे भी किसी ने शुरुआत में इस तरह की बात की है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं.
जिन लोगों ने पहले किसी रिश्ते में धोखा खाया हो, या फिर रिजेक्शन इसके अलावा इमोशनली हर्ट हुआ हो, तो वह इंसान नए रिश्ते में पूरी तरह खुलने से डर सकता है. ऐसे में लोग खुद को इमोशनली रूप से बचाने के लिए पहले ही बोल देते हैं कि रिश्ता कभी भी खत्म हो सकता है. यह उनके लिए एक तरह सिक्योरिटी कवर होता है.
कुछ लोग रिश्ते में इंवेस्ट करने से पहले ही उसके ना चल पाने या फिर खत्म होने के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं. अगर वो शुरुआत में ही रिश्ते टूटने वाली बात की उम्मीद करते हैं तो बाद में ज्यादा दर्द नहीं होता है. इस कंडीशन को सेल्फ डिफेंसिव पैसिमिस्म कहते हैं. ऐसे में इंसान खुद को निराशा से बचाने के लिए खुद ही नकारात्मक संभावनाओं पर ध्यान देता है.
कोई भी रिश्ता तब गहरा होता है जब जिम्मेदारी, इमोशनल जुड़ाव और फ्यूचर से जुड़ जाता है. कुछ लोगों को अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना बहुत ही ज्यादा डरवाना लग सकता है. ऐसे में वह रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते हैं. इस कंडीशन में वह रिश्ते को खत्म करने की बात कर खुद को मेंटली सेफ फील करवाते हैं.
किसी के करीब आना अपने आप में एक रिस्क होता है. क्योंकि रिलेशनशिप में इंसान को अपना इमोशन, कमजोरियां कोशेयर करना पड़ता है. कुछ लोग इससे काफी असहज महसूस करते हैं. ऐसे में वह इमोशनल दूरी बनाए रखने के लिए रिश्ते को खत्म करने की बात करते हैं.
आज के समय में लोगों के पास पहले से ही रिश्ते को लेकर कई विकल्प मौजूद है. डेटिंग ऐप्स, सोशल मीडिया, ऑफिस और दोस्ते के दोस्त, आदि जब लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो लोगों को लगता है कि ये रिश्ता नहीं चल पाया है तो दूसरा रिश्ता आसानी से मिल जाएगा. इसी वजह से कुछ लोग रिश्ते को लंबे समय तक चलाने की बजाय टैम्पररी एक्सपीरिएंस पर ध्यान देते हैं.