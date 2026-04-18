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टैबलेट के बीच में दवा कंपनियां क्यों बनाती हैं लाइन? एक्सपर्ट ने बताया इसकी वजह और खासियत

दवाई की गोली यानी टैबलेट में अक्सर लाइन देखने को मिलती है. इस लाइन को स्कोर लाइन कहते हैं. ताकि दवाई बराबर हिस्से में आसानी से टूट जाए. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 18, 2026, 06:30 AM IST
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टैबलेट के बीच में दवा कंपनियां क्यों बनाती हैं लाइन? एक्सपर्ट ने बताया इसकी वजह और खासियत

अधिकतर टैबलेट के बीच में हल्की लाइन बनी होती है. कुछ गोली में यह नहीं होती है. लेकिन ज्यादातर दवाई में ये लाइन होती है. अक्सर लोग इसे डिजाइन मान जाते हैं. लेकिन इस लाइन के पीछे की कुछ खास वजह होती है. इस लाइन को मेडिकल टर्म में स्कोर लाइन कहते हैं. एक्सपर्ट के अनुसार यह लाइन दवाई को बराबर मात्रा में तोड़ने की बनाई होती है. एशियन हॉस्पिटल के एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेड -इंटरनल मेडिसिन डॉ. सुनील राणा से जानते हैं दवाई में ये लाइन क्यों होती है. 

क्यों होती है दवाई पर लाइन 

एक्सपर्ट के अनुसार कुछ टैबलेट्स पर बनी स्कोर लाइन दवाई को बराबर हिस्से में तोड़ने में मददगार है. ताकि मरीज आसानी से आधी गोली लें. कई बार डॉक्टर आधी गोली की डोज देते हैं. इस लाइन की मदद से गोली को आधा आसानी से तोड़ा जा सकता है. मरीज को सही से डोज मिले इसलिए गोली बनाते समय ये लाइन बनाई जाती है. 

जिन गोली में लाइन ना हो

जिन गोली में लाइन नहीं होती है. इसका मतलब है कि जब दवाई पर स्कोर लाइन नहीं है तो इसका मतलब है कि इस गोली को तोड़ना नहीं चाहिए. नहीं तो इसका असर कम हो सकता है. डॉक्टर का कहना है कि कुछ दवाई में एंटेरिक कोटेड या सस्टेन्ड रिलीज होती है, जिसे तोड़ने से उसका असर बदल सकता है. ऐसे में टैबलेट को तोड़ने से दवा का साइड इफेक्ट्स का रिस्क बढ़ सकता है. अगर दवा पर स्कोर लाइन है तो दवा को तोड़ सकते हैं. 

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ये कोई डिजाइन नहीं 

एक्सपर्ट के अनुसार टैबलेट के बीच की लाइन केवल डिजाइन नहीं है, यह एक जरूरी फीचर है. स्कोरिंग लाइन की मदद से दवाई को आसानी से तोड़ा जा सकता है. अगर दवाई को बराबर मात्रा में तोड़ा ना जाए तो मरीज को पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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