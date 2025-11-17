Advertisement
चाय से क्यों बढ़ती है एसिडिटी? फॉलो करें ये आसान नुस्खे, बिना जलन या गैस के ले पाएंगे चाय की चुसकी

Does Drinking Tea Cause Gas: चाय पीने के बाद कुछ लोगों का एसिडिटी जैसा महसूस होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे, जिससे चाय बीते के बाद भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा..

 

Nov 17, 2025, 07:28 PM IST
चाय से क्यों बढ़ती है एसिडिटी? फॉलो करें ये आसान नुस्खे, बिना जलन या गैस के ले पाएंगे चाय की चुसकी

Tea Side Effects: कई लोग अपने दिन की शुरुआत चाय की चुस्की के साथ करते हैं, लेकिन अक्सर ये चाय गैस, जलन और एसिडिटी का कारण बन जाती है. खाली पेट चाय पीना, बहुत स्ट्रांग चाय बनाना या जल्दी-जल्दी चाय पीने से पेट का एसिड बढ़ जाता है. इससे पेट में भारीपन, खट्टी डकरा और तेज जलन जैसी समस्याएं बढ़ जाती है. क्या आप भी ऐसी समस्याओं का सामने करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आपको बता दें रोजमर्रा की कुछ छोटी आदतें बदलकर आप इस समस्या को आसानी से दूर कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि चाय क्यों एसिडिटी बढ़ाती है और इससे कैसे बचा जा सकता है?

 

चाय से पहले पिएं दे घूंट पानी
खाली पेट चाय पीने का असर सबसे पहले गैस्ट्रिक वॉल पर पड़ता है, जिससे एसिड तेजी से बढ़ता है. ऐसे में चाय से पहले थोड़ा-सा पानी पीने से पेट की गर्मी कम होती है और उसकी सतह शांत हो जाती है. ऐसे में चाय का असर अचानक बढ़कर एसिडिटी नहीं करता. इसके अलावा चाय के साथ, थोड़ा रस्क, बिस्किट या कोई हल्का स्नैक्स लेने से एसिडिटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं. 

उठते ही चाय पाने की आदत छोड़ें
कई लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत होती है. ऐसे में ये हानिकारक हो सकता है. आपको बता दें, सुबह उठते ही हमारा पेट बिल्कुल खाली होता है और उस समय एसिड लेवल ज्यादा रहता है. ऐसे में चाय पीने से एसिडिटी तुरंत बढ़ जाती है. ऐसे में बेहतर है कि सुबह उठकर सबसे पहले एक से दो गिलास गुनगुना पानी लें. ऐसा करने से पेट का एसिड नेचुरली बैलेंस हो जाता है. पानी पीने के कुछ समय बाद चाय पीने से न सिर्फ पेट हल्का होता है, बल्कि चाय का स्वाद भी बेहतर होता है. 

 

चाय के साथ हल्का स्नैक्स खाएं
बहुत स्ट्रॉन्ग या ज्यादा उबाली हुई चाय पेट में एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाता है. ऐसे में अगर आपको चाय पीने के बाद जलन या भारीपन महसूस होती है, तो हल्की, कम दूध और कम शक्कर वाली चाय पीएं. साथ ही चाय अकेले न पिएं. इसके साथ रोस्टेड मूंगफली, खाखरा, रस्क, मुरमुरा या हेल्दी बिस्टिकट के साथ ही चाय पीएं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

chai peene ke nuksandoes drinking tea cause gas

