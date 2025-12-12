पतले-दुबले लोगों को क्यों हो रही है फैटी लिवर की समस्या, जानें इसका कारण!

आज के समय में अनहेल्दी डाइट और गलत खानपान की वजह से फैटी लिवर की समस्या होती है वहीं आज के समय में पतले लोगों में भी फैटी लिवर की समस्या देखने को मिल रही हैं. फैटी लिवर वह कंडीशन हैं जिसमें फैट लिवर पर फैट की मात्रा अधिक होती है. जब लिवर पर ज्यादा मात्रा में फैट जमा हो जाता है तो यह लिवर सिरोसिस का कारण बनता है. चलिए जानते हैं फिटनेस का ध्यान रखने वाले युवाओं में क्यों हो रही है फैटी लिवर की समस्या.

पतले लोगों में हो सकती है फैटी लिवर की समस्या

पितले-दुबले दिखने वाले युवाओं में फैटी लिवर की समस्या देखने को मिल सकती है. माना जाता है कि फैटी लिवर की बीमारी वजन बढ़ने, लंबे समय तक बैठने की आदत और गलत खानपान की वजह से होता है. वहीं आज के समय में पतले-दुबले लोगों में भी फैटी लिवर की समस्या देखने को मिल रही है. जो लोगो बाहर से फिट दिखते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वह लोग मेटाबॉलिक रूप से भी हेल्दी हो. आइए जानते हैं आखिर फिट रहने के बाद भी फैटी लिवर का क्या कारण हो सकता है.

विसेरल फैट होता है कारण

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार कुछ लोग जो पतले दिखते हैं और कसरत भी करते हैं, उनके शरीर में विसरेल फैट हो सकता है. इस तरह का फैट स्किन के नीचे होने की बजाए शरीर के अंदरूनी अंगों के चारों तरफ होता है. शरीर में छिपा हुआ ये फैट बहुत एक्टिव होता है. फिटनेस फ्री लोगों में विसेरल फैट की वजह से फैटी लिवर की समस्या हो सकती है.

पतले लोगों में फैटी लिवर के लक्षण

पतले लोगों में चुपचाप फैटी लिवर बढ़ता है. इसके लक्षण बहुत ही ज्यादा आम होते हैं. फैटी लिवर होने पर थकावट, पसलियों के नीचे हल्का दर्द, भारीपन, बैचेनी की समस्या हो सकती है. अक्सर ये संकेत नजरअंदाज हो जाते हैं. दुबले लोगों में बीमारी का पता देर से चलता है.

अंदर से फिट होना चाहिए लिवर

लिवर की सेहत बाहरी वजन से तय नहीं होती है. रोज जिम या योग करने वाले लोगों को ध्यान देना चाहिए कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है. फैटी लिवर सिर्फ मोटे लोगों को बीमारी नहीं बल्कि यह लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स और अंदरूनी मेटाबॉलिक पैटर्न से तय होने वाली समस्या है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.