Exercise Tips: Workout से पहले क्यों जरूरी है Warm Up? फायदे जानकर आप भी करने लगेंगे ट्राई

Why Warm Up Is Important: इस बात में कोई शक नहीं कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन वॉर्मअप को अगर आप जरूरी नहीं समझ रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं.