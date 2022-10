Apple In Breakfast: नाश्ते में क्यों खाना चाहिए सेब, फायदे जानेंगे तो इनकार नहीं कर पाएंगे आप

Why We Should Eat Apple In Breakfast: हमने ये अक्सर सभी से कहते सुना है कि अगर आप रोजाना एक सेब खाएंगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी (An apple a day keeps the doctor away) यही वजह है कि ज्यादातर डाइटीशियन इस फल को डेली डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि सुबह नाश्ते के वक्त इसे जरूर खाएं. आमतौर पर भारत में लोग ब्रेकफास्ट में ऑयली और अनहेल्दी फूड्स खाते हैं जो सेहत के लिए जरा भी अच्छा नहीं है. भारत के मशहूर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट निखिल वत्स (Nikhil Vats) ने बताया कि सुबह सेब खाना क्यों फायदेमंद है.

नाश्ते में सेब खाने के फायदे

दिल रहेगा हेल्दी

सेब आपकी धमनियों को प्लाक के कब्जे में जाने से रोकते हैं, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एक बड़ा कारण है. सेब के छिलके में फेनोलिक कंपाउंड पाया जाता है, जिससे खून में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता और आप दिल की बीमारी से बच जाते हैं.

स्ट्रोक से बचाव

कई रिसर्च ये बताते हैं कि सेब खाने से आपको स्ट्रोक और डायबिटीज होने के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि हम यह नहीं कह सकते कि ये इसे रोकेगा ही लेकिन खतरा जरूर कम हो जाएगा.

एनर्जी में इजाफा

अगर आप सुबह अपना वर्कआउट पूरा करना पसंद करते हैं, तो आप निश्चित रूप से नाश्ते के मेन्यू में एक सेब रखना चाहेंगे. ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सरसाइज से पहले एक सेब खाने से आपकी सहनशक्ति बढ़ाने में मदद मिल सकती है और एनर्जी भी बरकरार रहती है.

वजन होगा कम

बढ़ता हुआ वजन एक बड़ी समस्या है, या ये कहें कि मोटापा कई बीमारियों की जड़ है. अगर आप चाहते हैं कि वेट मेंटेन रहे तो नाश्ते में सेब जरूर खाएं, क्योंकि इस फल में फैट न के बराबर होता है और फाइबर की मौजूदगी से वजन कम करने में मदद मिलेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर